王淨專訪｜無意以偶像張曼玉為目標 自嘲唔夠資格做收費歌手

「我是個愛聽故事的孩子。」童年有個幻想玩伴的王淨，自小聽著父母說故事入睡，長大從寫小說到成為演員，今年獲邀來港擔任今屆香港國際電影節(HKIFF)五十周年「敢想未來」亞洲大使。王淨自言即使沒工作都會自己來港，看過不少香港電影，近期有《破地獄》、《年少日記》等，最愛的愛情電影則是由偶像張曼玉主演的《甜蜜蜜》。談到未來，17歲那年被的士司機拍下唱《小幸運》片段爆紅的王淨，卻沒想過要做歌手：「要人家花錢來聽我唱歌，我會非常的不好意思。」反而她透露現正撰寫劇本，說不定有天能搬上大銀幕。

在City Super取景拍電影？ 王淨早前接受am730專訪，笑談與香港的淵源，從早年在外國留學到加入演藝圈，都認識不少香港人，「如果不包含工作的話，每年一定來香港一、兩次，不管是旅遊或吃點心之類。其實去年生日就是在香港迪士尼過，我以自己是公主，很開心。我覺得香港一個很多文化的集結體，同時又保持自己的韻味。」若果要在香港取景拍電影，王淨又會怎麼選擇？「不如就在City Super！怎麼樣？」說畢，哈哈大笑。事情回溯到3年前，她身穿橫綠間Tube Dress在旺角街頭拍照，手裡抱著「撞款」的City Super膠袋，一度成為熱話，「那次也是蠻意外，我們先在台灣定裝好，同事去超市買東西的時候，他說：『你看！這個跟你的衣服長得很像，我們不如就把它當成#ootd的一部分吧。」

從戲劇化到平淡的愛情 談到與香港結緣，當然是從電影開始，王淨的偶像是張曼玉，《甜蜜蜜》至今仍是她最愛的華語愛情電影，「小時候看，不是很懂，覺得『哇，這感情好複雜喔！』感情不就是一個人愛一個人就好了嗎？但是慢慢長大了之後，自己也經歷了很多不同的感情之後，你會開始知道說其實他們走得非常前面，也把感情這件事情，刻畫得很深刻。」至於外國愛情片則鍾情《無痛失戀》，至今每隔一段時間都會重看兩部作品。問到可會影響愛情觀？王淨坦言，「以前很喜歡戲劇化的愛情，覺得吵架就是要大吵！愛的時候，要很認真的愛啊，在一起也要很轟轟烈烈！慢慢發現我人生中最戲劇的時刻，都已經留給我的工作，所以在日常生活裡面，傾向就是平和，平靜、平凡一點的感情。」

先做好一個人 有自己腳步 王淨未入行前，15歲時以筆名「菌菌」推出網絡小說《芭樂愛情》，2015年再推出《蟑螂哲學》，同年在搭的士時高歌田馥甄的《小幸運》，被司機拍下放上網，片段瞬間爆紅，獲電影《痴情男子漢》劇組邀試鏡，當上女主角。問到可想過做歌手時，王淨爆笑道：「要人家花錢來聽我唱歌，我會非常不好意思，偶爾讓大家聽免費的就好了，我的歌聲還不至於需要收費的程度，先把我演戲搞好再說！當然不排斥配合角色而出的一些插曲或片尾曲，但我通常都跟他們說請不要給我任何的費。」

如今「被動」地踏上演員路，王淨未有想過以張曼玉為目標，「她不是目標，但她確實真的是偶像。張曼玉就是張曼玉，她是一個非常沒辦法超越的存在，我真的很喜歡她，但是我覺得我是我，我也會有我自己的路，不一定非得要得到一個成就或成績，才能成為王淨，就照着自己的Tempo慢慢走吧。」 她自言向來沒甚麼規劃，好好生活已足夠，「曾經有個朋友跟我講過一句蠻重要的話，他說在做好一個演員之前，應該要先學會怎麼做好一個人。現在大家的步調都很快，Tempo都是很快的，無論甚麼職業或上班族，我慢慢覺得應該留一點時間給自己，跟自己真的在乎的事情。」

有意做編劇 抗拒自導自演 王淨自言過往人生充滿意料之外，若然不做演員，王淨會選擇做甚麼？「應該離不開說故事，可能當作家，如果厲害一點的話，當編劇等等吧。」喜歡說故事，要從童年愛聽故事開始，「我是個愛聽故事的孩子，小時候有一個Imaginary Friend，叫做阿姑，我就問爸媽：阿姑今天發生了甚麼事情？然後我媽媽、爸爸就會跟我說，阿姑他今天遇上了大野狼。他們會結合小紅帽跟大野狼、小王子的故事，我會在聽故事的過程中睡着。」 從聽故事、寫小說到當上演員，王淨自言沒太多改變，「因為我的小說都是以第一人視角寫，寫到比較悲傷的部分，會跟著掉眼淚。我有甚麼情緒就會把感受打出來，那種感覺跟演戲是非常相似。」其實她現已撰寫劇本，「算是蠻完整的，但有一些細節要再調整，我是個非常容易自我批判跟懷疑的人。」她笑指反正未找投資者，不用急著開拍，唯一肯定是不會自編自導自演，「因我覺得那樣不客觀，第二是要做幕後工作者的話，我想要有個更完整的體驗。」至於可會找九把刀執導？她驚呼大笑，「坦白說，他有自己純愛跟浪漫的一面，是一個非常會拍愛情故事的導演，但我的視角是以女生出發。」

作為電影節「敢想未來」大使，常聽說已沒有人進戲院看電影，王淨坦言，「可能是焦慮吧，電影產業是不是要沒落了？我相信是全球的改變。影像這東西本來就很難以typical的東西歸類化，現在確實是過渡期，一定會是難受，但我反而更期待無限的可能。」她舉例說由連續劇演變到串流平台的迷你劇集，「當然看電影的話，電影院裡的體感一定會是更好。但如果迷你劇集或網劇發展，我也沒任何排斥。」 文：Grace 攝：林俊源 化妝師: @giwewe 髮型師: @80s_ares @80sstudio 造型師：@zestylingstudio @emayuyun @ting_ting_huei

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