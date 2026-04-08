正義女神｜劉倬昕食花生醬三文治陶醉回味行兇時刻 與陳煒交鋒戲零怯場

自《正義女神》開播以來，劉倬昕（Samantha）人氣持續高企，無論內地或是在香港均引發了高度關注，而在香港，高成彬只要一出場，其魔性笑容及眼神必定在網絡引發熱討，成為《正義女神》MVP！昨晚高成彬邊吃著花生醬三文治、邊一面滿意地翻看Lydia如何在不知情情況下、誤吃了致敏原花生醬而垂死痛苦掙扎的影片，奸氣十足的笑容及眼神，再加上拎起花生醬三文治喪聞的享受狀，變態心寒程度爆燈，再配合劇組加插的「高成彬魔性BGM」，成功將場口推為《正義女神》經典之一，在內地播出時引發洗版式熱討，網民大推Sam年尾必須獲獎項肯定之餘，更引發「花生醬三文治」熱潮，不少網民高呼很想吃，相當搞笑！

親揭三文治場口表現出色秘訣 被封為高智慧演員的Sam，在個人社交網亦有回應這個經典場口，她先貼出了兩張高成彬與Lydia的合照，其中一張相是Lydia硬質高成彬吃含有花生醬的三文治，標題為「Lydia復仇記，怎麼辦？」，但內文卻幽默地寫道：「可是花生敏感的人是你啊」，十分搞笑！雖然Sam是次是反串飾演高成彬，但由於戲內戲外她與倪嘉雯的互動均相當吸引，不少網民大讚二人好襯，封他們為「花生醬CP」，更有不少網民肉緊Lydia最終是生是死？！而談到「喪聞三文治」一幕拍得如此出色，Sam受訪時笑言秘訣是將三文治幻想成自己喜愛吃的火腿通粉：「由於當時我望住嗰部相機只係一個綠幕，我就搏力去諗我最鍾意嘅食物火腿通粉。然後加埋高成彬嘅狀態，同埋幻想佢呢個人有幾咁享受殺人過程。」

另一場高成彬與高淑樺的VS戲亦十分精彩，面對出名好戲及有霸氣的陳煒，劉倬昕不但零怯場，更能反過來Lead住場戲，果真高手過招。劇情講述何Sir（黃庭鋒飾）直覺高成彬與Lydia失蹤事件有關，遂邀請他在高淑樺陪同下到警局協助調查；雖然身有屎，但高成彬不但無視高淑樺阻止堅持前往差館，落口供期間更分別以輕佻及深邃眼神向何Sir及高淑樺挑機。最後高成彬直奔急如熱窩上螞蟻的高淑樺、冷靜陰沉又晦氣地拋出一句：「係你講架，真相點樣唔重要」，之後再指一指腦門：「我有記住架」，給出了極大的壓逼感，亦為日後劇情發展埋下了極重要伏線。談到與煒哥合作零怯場，Sam坦言與煒哥私下相處亦是零隔膜：「煒哥就好似一個媽咪咁樣，戲裡戲外都好照顧我，佢知道我係新人，就教我點樣設計角色，陪住我一齊搵個狀態。佢都有同我分享佢做新人時嘅一啲經歷，包括casting等等，然後好快我哋就咩都傾一餐。」