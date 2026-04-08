方力申首度街頭Busking宣傳紅館個唱 回應內地登台與「高仿鄧麗欣」合唱

方力申（小方）今日（8日）現身街頭為下月舉行的紅館個唱《方力申Perfect Moment 最佳時間》宣傳。小方首度Live Busking獻唱三首經典代表作《大方》、《好心好報》和《好好戀愛》，現場吸引過百名途人圍觀，以及粉絲舉牌吶喊造勢。小方接受訪問表示對於首次Live Busking感到非常興奮，並笑言：「好彩叫咗啲fans嚟支持吓，好驚企喺條街度busking冇人理我。」講到會否有與粉絲合唱環節，小方直言：「冇準備到喎！」小方繼續幽默表示：「我之前做宣傳已經做到攞住枝咪，揸住酒杯，或者唱生日歌都得，婚宴唱《好心好報》都冇所謂，最緊要大家開心。」

小方接受訪問表示對於首次Live Busking感到非常興奮。（娛樂組攝）

緊張演唱會銷情 被問到最近是否變瘦，小方直言瘦了接近12磅，並透露：「我諗仲有個幾月，我再會瘦多8磅至10磅左右，我都仲未去到地獄式嘅，都仲有進步空間。」至於人生最瘦的時刻，小方表示：「我最瘦嗰陣仲輕過而家20磅，嗰陣我輕到好多人以為我有病，嗰陣時我太乾，完全係冇甜鹽油，仲要就係曬黑咗，希望今次就健康少少減。」小方指希望在這次紅館歌唱展現身材，被問到最大尺度，他續說：「要睇狀態，而家睇咗就唔會有人買飛睇，一定要睇Live。」

談及早前公布演唱會加開一場，小方表示：「加場都緊張㗎！即係要扮跑數，叫啲朋友再買多啲飛，朋友都好錫我嘅，50張咁買，我細佬都買咗100張。自己從來都未做過兩場騷，所以都要做好準備功夫。」

小方首次Live Busking感到非常興奮，劉浩龍現身撐場。（娛樂組攝）

登台合唱冇彩排過 被問到早前內地登台與「高仿鄧麗欣」合唱，小方說：「我覺得大家太錫我啦！近排咁多我嘅新聞出現，登台係喺live House。嗰一晚live House裏面嘅歌手有一個環節就係同我合唱，其實都係冇彩排，上台就直接表演先至夾，就係咁多啫！（知道要唱《好心好報》？）知嘅，live Band都會俾晒我聽之前彩排有佢把聲，有我唱其他歌嘅live嘅音樂。」至於會否擔心粉絲不喜歡同台表演的歌手，小方則回應：「我淨係可以照顧一啲鍾意我嘅人，其他唔鍾意我嘅人真係照顧唔到。」