黃明志要求法庭撤銷涉毒案控狀 斥馬來西亞媒體為流量抹黑

馬來西亞藝人黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭警方查獲涉嫌持有冰毒及壯陽藥，案件在昨日（4月8日）開庭審理。黃明志發文說明進度，強調由於半年來控方缺乏足夠起訴條件，他與律師已在數周前向檢控官遞交「Surat Representasi」（陳情書），要求法庭撤銷控狀。

黃明志昨日在貼文中特別澄清，「Surat Representasi」若用Google翻譯成中文是「陳情書」，但部分馬來西亞媒體散播「黃明志向法庭陳情，要求輕判」的錯誤訊息。他對此表達強烈不滿，表示「像這類被帶偏的新聞，在黃明志身上已經發生最少100次了」，並已截圖存證。他無奈地說：「也難怪最近看到越來越多鍵盤法官在審判黃明志。」