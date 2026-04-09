黃明志要求法庭撤銷涉毒案控狀 斥馬來西亞媒體為流量抹黑

馬來西亞藝人黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案，遭警方查獲涉嫌持有冰毒及壯陽藥，案件在昨日（4月8日）開庭審理。黃明志發文說明進度，強調由於半年來控方缺乏足夠起訴條件，他與律師已在數周前向檢控官遞交「Surat Representasi」（陳情書），要求法庭撤銷控狀。
黃明志昨日在貼文中特別澄清，「Surat Representasi」若用Google翻譯成中文是「陳情書」，但部分馬來西亞媒體散播「黃明志向法庭陳情，要求輕判」的錯誤訊息。他對此表達強烈不滿，表示「像這類被帶偏的新聞，在黃明志身上已經發生最少100次了」，並已截圖存證。他無奈地說：「也難怪最近看到越來越多鍵盤法官在審判黃明志。」
黃明志透露法庭上檢控官表示仍需2至3周時間審閱這份申訴書，因此還需要再等待一段時間才有結果。他呼籲大家耐心等候，並感謝關心。黃明志也在貼文中提到，看到有人留言說「惡有惡報，時辰未到」，他認為馬來西亞的確很多「惡報」，暗諷部分媒體為了流量、廣告和花紅而扭曲報道。
拜媽祖獲「重大指示」
開庭前，黃明志曾發文表示，案件其實還沒有開始打，對方還在準備證據中，若一直證據不足，他就會無罪釋放。他透露去過天后宮問過媽祖，對方告訴他「無代誌」（沒事的），也提醒「但最重要的不要裝腔作勢，靜靜就好了」。
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