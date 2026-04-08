尋秦記｜古天樂首唱新歌《世紀大騙局》 與林峯歌癮起變迷你音樂會

《尋秦記》電影版上映至今票房報捷，截至2026年4月6日，港澳累計票房已達$97,654,962，成績斐然。一眾主演古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然、陳國邦、黃文標、區瑞偉昨晚（7日）凌晨與粉絲聚首商場，一齊收看劇集版《尋秦記》大結局。古仔表示應該今次是他最後一次出席謝票活動，他由1月1號開始謝票至今，感謝觀眾支持，之後大家都要各自忙自己的新工作。滕麗名笑言趁老公在外地滑雪，兩日之內重看了前39集，昨晚大結局跟大家一齊回味大結局。

郭羨妮回想起當日拍攝，記得結局反而是首場拍攝的，笑指當時懷孕的劇情令她後來經常被追問嬰兒在哪，現在回想起也覺得很有趣。古仔在旁笑說現在總算有個交代啦！

一眾演員完成謝票環節後，宣萱與歐瑞偉亦歸隊，與數百名粉絲齊齊睇電視。當劇情播到林峯飾演的趙盤大獲全勝，並霸氣宣告自己的天下要永存萬世、歲歲不休時，現場觀眾更齊聲高呼「萬歲、萬歲、萬萬歲」，氣氛非常熱烈。在互動聊天環節中，司儀C君邀請宣萱即場重演經典點穴場面，只見她在古天樂肩膊前左點右點，粉絲即時起哄。之後古天樂亦趁機「報復」，笑問現場觀眾是否想睇他點宣萱穴，還打趣說：「你篤得咁過癮吖嗱？」最後古天樂伸手篤向宣萱背脊，場面十分搞笑。