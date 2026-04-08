尋秦記｜古天樂首唱新歌《世紀大騙局》 與林峯歌癮起變迷你音樂會

《尋秦記》電影版上映至今票房報捷，截至2026年4月6日，港澳累計票房已達$97,654,962，成績斐然。一眾主演古天樂、宣萱、林峯、朱鑑然、陳國邦、黃文標、區瑞偉昨晚（7日）凌晨與粉絲聚首商場，一齊收看劇集版《尋秦記》大結局。古仔表示應該今次是他最後一次出席謝票活動，他由1月1號開始謝票至今，感謝觀眾支持，之後大家都要各自忙自己的新工作。滕麗名笑言趁老公在外地滑雪，兩日之內重看了前39集，昨晚大結局跟大家一齊回味大結局。
郭羨妮回想起當日拍攝，記得結局反而是首場拍攝的，笑指當時懷孕的劇情令她後來經常被追問嬰兒在哪，現在回想起也覺得很有趣。古仔在旁笑說現在總算有個交代啦！
一眾演員完成謝票環節後，宣萱與歐瑞偉亦歸隊，與數百名粉絲齊齊睇電視。當劇情播到林峯飾演的趙盤大獲全勝，並霸氣宣告自己的天下要永存萬世、歲歲不休時，現場觀眾更齊聲高呼「萬歲、萬歲、萬萬歲」，氣氛非常熱烈。在互動聊天環節中，司儀C君邀請宣萱即場重演經典點穴場面，只見她在古天樂肩膊前左點右點，粉絲即時起哄。之後古天樂亦趁機「報復」，笑問現場觀眾是否想睇他點宣萱穴，還打趣說：「你篤得咁過癮吖嗱？」最後古天樂伸手篤向宣萱背脊，場面十分搞笑。
另一高潮位則是滕麗名與古天樂重演大結局中善柔伏在項少龍心口、試探三女共侍一夫的一幕，滕麗名更乘機講出角色當年未有講出口的心聲：「其實我好想叫你留低我！」其後司儀陸永再拉埋歐瑞偉上台，安排在「Plus+多元宇宙版」中曾親吻古天樂的他，伏在古天樂心口。歐瑞偉即扮嬌嗔說：「點搞呀，俾人搞掂咗！」惹來全場爆笑。
來到活動尾聲，眾主演亦真情流露。宣萱感性表示：「你哋覺得我哋帶咗好多快樂畀你哋，其實我哋呢幾個月睇到你哋嘅反應、支持同分享，都帶咗好開心嘅感覺畀我哋。好多謝你哋畀機會我人生經歷呢樣嘢。」郭羡妮更感動落淚，她說：「25年前拍第一部劇，25年後好多嘢都改變咗，但大家都好似冇變過，真係好感動。」為答謝現場觀眾支持，一眾演員最後更與全場大合唱《天命最高》，掀起回憶殺。古天樂其後亦獻唱新歌《世紀大騙局》，林峯則送上經典歌曲《愛在記憶中找你》助興，為整晚見面會畫上圓滿句號。