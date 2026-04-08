熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Apr-08 19:00
更新：2026-Apr-08 20:45

吳啟華傳身家有10億 排隊搭巴士善用2蚊車優惠

分享：
螢幕擷取畫面 2026 04 08 193651

吳啟華長駐內地，不停出席商演活動。

adblk4

61歲吳啟華近年主力在內地發展，除了幕前演出，還會出席不同商業活動，他亦努力經營短視頻平台和友人合資開製作公司。密密吸金的他於18年大手購入大灣區6個單位，保守估計他的身家有10億。雖然成為十億富豪，但吳啟華出入也只是坐巴士，善用2蚊車優惠。

日前有網民在小紅書分享在香港街頭巧遇吳啟華，片段見到吳啟華身穿黑白襯衫，下身配牛仔褲，以及一雙名牌印花鞋，打扮相當休閒。吳啟華對於鏡頭警覺性極高，當他一看到手機鏡頭在拍攝的時候，便尷尬轉身擰歪面。不過短短3秒的影片仍清晰看到吳啟華的狀態非常好。

adblk5
Baaa82dc eeb6 4f8c a946 3cbf6ddeccca

有網民在小紅書分享在香港街頭巧遇吳啟華。

吳啟華近年在香港的作品不多，對上一次參與香港的劇集是《執法者們》，扮演奸角雷Sir，獲來不少好評。早前朱千雪曾在鄧佩儀的英語頻道節目公開多謝吳啟華，她稱與吳啟華合作《On Call 36小時II》時，對方教了她很多演員的基本技巧、職業道德、如何為角色做準備、要懂得靈活改對白等等。她至今仍很記得吳啟華當時跟她說的一番話︰「他對我說當你是新人時，沒有人會在你第一部劇期望你提供一流的演技，所以你能做的是準時到片場和背熟對白，如果你做到，新手來說已經相當不錯……第一次演出不知道自己演技有沒有過火或不夠，但我知道我能夠準時、背熟台詞，這些都是我能夠掌控的事」。 

adblk6
F82b140f b9bb 4873 8bd8 cd358f301acc 7f0f1e02 7245 4128 b74c 909730c22efa 54b82f59 dd9a 4c2e 93f4 a02ebf7f489f Ebc221f0 72f0 11ee bcfc c1ba4576c18c D4b512fd 7cea 4f52 b369 3d46adb15f89

ADVERTISEMENT

請你去迪士尼樂園玩！登記攞飛！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務