吳啟華傳身家有10億 排隊搭巴士善用2蚊車優惠

61歲吳啟華近年主力在內地發展，除了幕前演出，還會出席不同商業活動，他亦努力經營短視頻平台和友人合資開製作公司。密密吸金的他於18年大手購入大灣區6個單位，保守估計他的身家有10億。雖然成為十億富豪，但吳啟華出入也只是坐巴士，善用2蚊車優惠。

日前有網民在小紅書分享在香港街頭巧遇吳啟華，片段見到吳啟華身穿黑白襯衫，下身配牛仔褲，以及一雙名牌印花鞋，打扮相當休閒。吳啟華對於鏡頭警覺性極高，當他一看到手機鏡頭在拍攝的時候，便尷尬轉身擰歪面。不過短短3秒的影片仍清晰看到吳啟華的狀態非常好。