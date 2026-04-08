專訪｜凌文龍麥沛東自爆對住劉德華潘燦良發台瘟 岑珈其羨慕Sica大無畏

為了追求完美，可以去到幾盡？由凌文龍(小龍)、岑珈其、麥沛東和何洛瑤(Sica)合作的舞台劇《三一萬能合》，講述3位「少Kam、樣衰、暗瘡多」的中佬，以嶄新科研技術「優點抽取、雜質剔除」合體完美男神。擔任創作策劃的小龍直言，劇本度身訂造，3人毫不忌諱，赤裸地自揭瘡疤，談到最想要的優點，就不約而同對Sica的大無畏精神，虎視躭躭。

度身訂造 各有弱點 《三一萬能合》由朱栢謙及張志敏執導，梁澤宇(Alfie)編劇，將於周五(10日)起在灣仔藝術中心壽臣山劇院上演15場。凌文龍透露今次先有演出陣容，再找Alfie構思題材和劇本，「Alfie喜歡用很荒誕場景來開始一套戲，例如他寫過用匙羹去殺人的奇怪情節，今次融合技術就是抽取我們三個的一些弱點。」一視同仁，連創作策劃人也不例外，凌文龍飾演身材矮細，經常失戀的徐梓同，麥沛東演頭髮稀疏，冇拍過拖的李逸山，他不諱言，「到了我這年紀，慢慢頭髮稀疏，好似安慰自己是正常，其實好赤祼……我都未完全跨過這心理關口！」

岑珈其亦跟角色何志祥一樣，自小就受濕疹困擾，問到最想「消失」的缺點是甚麼，珈其猶豫不決，「最唔想矮……但濕診又真係好麻煩，應該揀濕疹吧，有些朋友有嚴重皮膚病，生理和心理都好受傷害，冇自信唔想出街，令自己好抑鬱。」作為女藝人的Sica亦認同，「去年試過荷爾蒙失調，整塊臉生了很多粒粒，都幾唔開心，越迫自己唔好諗，就越大壓力，那時要演舞台劇，要花多一倍時間化妝。」

舞台放電 無懼無賴 相比淩文龍和麥沛東，Sica和岑珈其都是舞台劇初哥，小龍笑言看中岑珈其夠無賴，早在合作拍《IT狗》已領教過時，「好鍾意佢夠癲，望住佢嘴角微跳，又有點心虛，忍笑好辛苦。」麥沛東則自言經常跟楊偉倫、朱栢謙、白只等無賴合作，早已升級做無賴，已有失到失控的準備。面對3大「無賴」的Sica，更要一人分飾三角，分別是護士、徐梓同的前度和神秘角色，她笑言，期待被無賴作弄，「我好鍾意舞台，無論是舞台劇或音樂，有種放電的感覺，好滿足，其實我都驚錯，但又好鍾意。」反觀珈其就好擔心，更一度想打退堂鼓，「因為唔想出錯，要對得住入場觀眾，唔係拍出錯，但我已不是新人，唔想做得差，讓人覺得我冇心或已不再努力。」

不放棄 贏得掌聲 作為舞台劇前輩的麥沛東和凌文龍，自爆「發台瘟」蝦碌事，為珈其作另類壯膽。麥東分享去年參演《你好，打劫！Reunion》的經驗，「這是劉德華先生投資的舞台劇，有場戲要一次過講近50種費用，完全沒邏輯的，只能死背，做完5場都冇事，最後一場劉德華也有來看，當時不覺得緊張，但那場戲講了唔夠一半費用，突然忘記後段台詞，呆著望住觀眾，那一分鐘就像度日如年，然後我回望台上演員，感覺到他們為我加油，我重新再講過，完整講完後，聽到觀眾拍掌。」他笑言，部分觀眾以為是故意，只要不放棄，最終仍會贏得歡呼掌聲

演清裝 講Sorry 淩文龍自爆初演舞台劇時，有次跟大前輩潘燦良演對手戲時，嚴重失誤，「那是套清裝劇，我只是演站在旁邊的兵仔，但要逞證物給官長，可能演咗十幾場有點鬆懈，突然感到全場一靜，再聽到宫長問：『仲唔逞上嚟？』那刻我嚇一嚇講『Sorry！』那是古裝劇，個官係燦哥！」他自言很內疚，返到後台望著燦哥，只能再三道歉。珈其似乎愈聽愈緊張，麥沛東再派定心，「首先要排戲時開心，我覺得這是第一步，再慢慢入戲，就會找到怎樣做。」

膽生毛 曾唾棄自己 珈其坦言，上次演《Di-Dar 音樂劇場》全程繃緊，「我希望這次能好好享受舞台。」繼《男女自然觀察學會》和音樂劇後，再次跟Sica合作，他直言羨幕對方「膽生毛」，「導演曾形容Sica膽生毛，大無畏，黐線嘅冒險家，其實我都想唔怕死嘅感覺……唉！好似自己已好老，其實我以前接觸表演，都有一種唔怕死嘅感覺，甚麼都不懂，但覺得好新奇、好享受。」凌文龍亦很欣賞的Sica的大無畏，「她很勇敢表達自己，令我們好信任大家，願意分享自己的脆弱。而且好接受自己的好與不好，或別人的批評，但不是當作檔箭牌，而是擁抱自己。」

Sica自言也曾唾棄自己，「我曾經好憎自己，憎到一個極端就不再憎恨，未入行時更嚴重，我覺得入行很睇多咗好多，知識能改變很多東西。」廣闊眼界，反而不再聚焦自己，她反過來很羨慕珈其的知性，「他組織得好快，亦不介意分享，有他在場做訪問，永無冷場。」