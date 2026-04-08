陳健安Nowhere Boys歌迷會聯合BBQ聚會 安仔送驚喜全場睇歌曲首播

陳健安與樂隊Nowhere Boys第二次聯合party，他們與本地及世界各地過百Fans玩遊戲、抽獎和燒雞翼比賽。

陳健安的歌迷會「本原族」與樂隊Nowhere Boys的歌迷會「Nowhere Boys & Girls」，日前在大埔的燒烤場舉行「2026圍爐BBQ暨Fans Gathering」，這是第二次聯合party，他們與本地及世界各地過百Fans玩遊戲、抽獎和燒雞翼比賽。去年Nowhere Boys主音Van全程煮私房菜給Fans，今年放下鑊鏟，專心享受被Fans餵食。當眾人專心BBQ時，安仔突然驚喜宣布《流星劃過富士山》演唱會版MV 在YouTube首播，全場尖叫並一同倒數，欣賞自己與安仔在片中大銀幕出現的美好回憶。安仔更即興伴唱走勻全場握手，連場外客人亦變成Fans，一起揮手吶喊，彷彿「穿越」年初演唱會現場，非常熱鬧。

安仔說：「今日真係好開心，見到有啲Fans第一次嚟，同唔相識嘅圍埋一爐，眼神尷尷尬尬。」他喜見Fans之間建立友誼，相約食飯、唱K、搞應援。其中有一枱Fans因為安仔新歌《梨子》製作梨子頭飾，安仔亦玩埋一份。他說：「好開心因為我哋嘅音樂，令佢哋連埋一齊。」Van說：「因為佢哋鍾意我哋嘅音樂，都係同一個energy 。上年聚會我掛住專心煮嘢畀大家食，同Fans之間隔住幾個煲，無機會傾偈。今年我決定打破隔膜，唔煮嘢食，逐張枱坐埋去同Fans傾偈、一齊BBQ，感覺好溫暖，好開心！最神奇係作為樂隊，Fans通常嚟睇我哋開騷唱歌，但今日冇表演只有BBQ，佢哋都肯嚟一齊玩，我哋關係已經變成朋友！」

陳健安與樂隊Nowhere Boys在大埔的燒烤場舉行「2026圍爐BBQ暨Fans Gathering」

即興表演似開騷 安仔悉心安排這晚在YouTube 首播演唱會版《流星劃過富士山》，因為片中的演唱會舞台上大銀幕，播放大量他和fans的合照，與BBQ現場氣氛互相呼應。他說：「呢首歌係我翻唱少爺占隊band『YEAHS』嘅作品，係講人與人之間嘅緣份，好難先至會遇上，好似我同你哋或者同歌迷之間，經歷過好多嘢至會遇到。咁啱今日BBQ現場音響又播到，支咪又幾好聲，我喺上面疊住唱，突然變咗演唱會咁，氣氛非常好。」Van表示希望舉辦郊野音樂會，與Fans一齊露營，由夜晚玩到天光。

鼓手Nate今年第一次參與BBQ聚會，被發現捧住一大疊格仔餅密密燒，原來他誤食fans的格仔餅，所以親手燒去氹fans作為補償，果然寵粉。而低音結他手Hansun自爆鍾情「獨食」，說：「平時我真係好鍾意一個人打邊爐同埋燒肉，如果見到我一個人出沒呢啲餐廳，唔需要驚訝！不過今日咁多人一齊BBQ好開心、好溫暖，我個心都融化咗，人係要有啲群體活動。」琴鍵手漁佬笑言：「夾咗咁多年band，我都係啱啱先知Hansun鍾意一個人打邊爐。」至於結他手Ken是素食者，Fans擔心他不夠飽，不停為他煮各色各樣蔬菜，令他感到好幸福。