施明4‧22設靈 鼎爺爆李泳漢阻前妻出席細仔婚禮 李泳豪揚言帶太太出席

李家鼎的前妻施明於3月21日離世，李泳漢今日在社交平台發布訃聞，內容提到施明的原名為方寶儀，將於4月22日在大圍寶福紀念館四樓A妙如堂設靈，以佛教密宗寧瑪派白玉傳承上師頌經招度，翌日出殯於23日（星期四）上午11時大殮儀式，上午11半時前出殯，靈柩隨即奉移富山火化場火化。 由於李泳漢事前講明不准李泳豪帶太太出席，鼎爺亦因為跟大孖就探病一事各執一詞，因此當日鼎爺與李泳豪夫婦到場，與李泳豪如何相處會成焦點。泳豪亦回覆表示當日會同太太一齊出席。

李泳漢早前曾向傳媒表示細佬李泳豪要求分300身家，而鼎爺、泳豪就異口同聲指泳漢阻他們去探施明，及後泳漢一家幾口就佔據了位於九龍塘畢架山的千萬豪宅，相反李泳豪與台灣籍太太Agnes拍拖後，早已搬出另覓愛巢，鼎爺則在離婚後獨居西貢。 鼎爺今日(8日)再接受傳媒訪問，他不滿大仔以「Agnes沒邀施明見證婚禮」為由，拒絕弟婦到靈堂。他更指施明其實想去泳豪的婚禮，大仔就不停表示「無請佢」，但自己親耳聽到細仔邀施明出席，並稱施明跟Agnes的關係非常好，「生前無唔鍾意」。他指施明打算出席婚禮時，泳漢則向母親表示︰「你去，我就打x死你。」

他又提到泳漢的性格非常暴燥，他與施明只好一直忍讓，但對方的情況卻變本加厲，就連飲茶、傾個電話都變得愈來愈困難。前康宏環球董事局主席王利民早前不點名提到跟李泳豪做鄰居時，發現對方在單位不同位置都安裝多個CCTV，令他感到極大困擾，更揭泳豪居住的單位常傳異常激烈，隔牆也是清楚可辨的爭吵聲，其中幾次更是入夜之後。

鼎爺向來都不想家醜外傳，所以泳漢阻施明出席細仔的婚禮，也只是敢怒不敢言。直至他無法見施明最後一面，他只想好好讓前妻道別，因此不想大仔再生事。由於鼎爺與施明就算離婚之後，雙方關係仍然保持友好，自施明離世後，他坦言哭了很多個晚上，現在更瘦得只剩120磅。