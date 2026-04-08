蔡俊彥自揭跟張家朗私下相處一面 擇偶條件一定要靚

陳志雲推出深夜訪談節目《又係時候同一天講再見》由今晚（4月8日）起一連三集，邀請到「男子花劍世一」蔡俊彥（Ryan Choi）擔任嘉賓。Ryan在劍擊體壇屢創佳績，近日勇奪「傑出運動員」及最高殊榮「星中之星」兩項大獎，更以獨立歌手身份正式進軍樂壇，推出首支派台歌《我最討厭的男歌手》。節目中，Ryan坦誠分享了從劍擊運動員到樂壇新人的心路歷程，亦親自解釋首支派台歌曲名背後的意思，談到現階段對愛情的看法，以及如何平衡與隊友張家朗亦敵亦友的關係。

問及Ryan何時萌生做歌手的念頭，他透露這份熱情源於新冠肺炎疫情期間的隔離生活：「因為要喺酒店隔離21日，日日冇乜嘢做，咁又成日唱K嘅時候都唔夠膽喺朋友面前唱，就諗住秘密練歌，遲啲可以喺朋友面前眼前一亮。」然而真正讓Ryan下定決心，是上年8月擔任好兄弟Edan呂爵安演唱會的嘉賓，二人合唱周杰倫的《安靜》。Ryan透露在此之前從未試過公開表演唱歌，這次演出激發起他對舞台的熱愛。Ryan坦言當時內心十分掙扎：「畢竟自己本身已經係一個運動員，好似應該要安守本分，做好眼前要做嘅嘢。但係自己諗諗吓，其實當初成為一個運動員都係一個幾任性嘅決定。既然係咁，我又要面臨一個咁嘅抉擇嘅時候，我就決定再任性多一次。」

為了紓緩比賽的緊張心情，Ryan透露紓緩方法是聽歌：「如果我打比賽就係一路聽住歌，唔好畀自己諗咁多嘢。MC（張天賦）有首歌好旺我，因為我聽親嗰首歌都攞第一，《目擊者》。嗰首歌我好鍾意，跟住佢又唱到好慘咁，好calm到我內心，我諗住自己慘嘅時候就冇咁緊張。加埋嗰兩次聽呢首歌我都攞第一，所以就特別對呢首歌有啲情意結。」 陳志雲問及Ryan選擇《我最討厭的男歌手》作為首支派台歌，是否向商業電台的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」挑機，Ryan坦言：「箇中嘅『討厭』唔係真係『討厭』，其實呢個歌名都幾符合我自己個性格。如果我鍾意一個人，譬如我很愛我嘅屋企人，但我好少成日同佢哋講，『I love you』，因為太直白我好難講得出口，反而同佢哋講『 好煩』、『有時好黑人憎』，呢啲說話就……但其實我講唔係我真係唔鍾意佢哋，反而有時係咁樣去表達愛意。」他亦透露與填詞人黃偉文（Wyman）溝通時，Wyman曾問他想要「型啲」還是「搞笑啲」，他馬上回答要「型啲」，因為「平時已經夠搞笑」；Wyman亦再追問想要極端還是平淡的歌詞，Ryan選擇了「刁鑽一點」，這亦正正反映了他的個性。

陳志雲問如何安排時間，Ryan表示：「呢一年可能會想唱歌行先，因為奧運係後年。有啲好重要嘅比賽都會係優先，如果有一啲分站比賽同唱歌嘅嘢撞咗期，就要揀優先次序，但呢一年會想盡力做多啲歌手方面嘅嘢。」對於未來的音樂方向，Ryan表示：「我想挑戰下啲好crazy嘅歌，例如類似《浮誇》『《小心地滑》，即係嗰啲入咗個瘋癲狀態嘅歌。」 談及感情生活，28歲的Ryan坦言年輕時曾期望在現階段結婚，但隨著年齡增長，發現自己仍有許多理想需要追隨，因此現在對愛情抱持「隨緣」的態度。對於理想的結婚對象，他希望對方支持他所做的事『理解他的感受，並具備他所認為的「靚」。他說︰「其實我好易覺得人哋靚，但我要覺得好靚先會係我嘅對象，例如BLACKPINK，我覺得佢哋好靚，但我唔係要一個明星做（另一半）。」

問及Ryan與同為「世一」的張家朗之間的關係， Ryan說：「會有妒忌心㗎，覺得大家年差唔多，大家都咁努力，但係點解佢得，我唔得。都會有曾經關係冇咁好嘅時候，因為我哋兩個都好想贏，所以打嘅時候會好有火花。」Ryan透露：「我哋試過細個一個練習，教練有啲條件畀我哋做，但我哋為咗贏對方，唔理教練，所以最後打完兩個被鬧，捉咗出去罰跑圈。」然而隨著年齡增長和更多溝通，學會區分場上競爭與場外友誼。Ryan形容張家朗是他「最好最好的隊友」，二人目前共同的目標是為2028年洛杉磯奧運的團體金牌夢奮鬥。