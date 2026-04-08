蕭鍵鏗病逝享年73歲 與周潤發同期曾任《我和春天有個約會》監製

資深製作人蕭鍵鏗(Joseph)因病離世，享年73歲，其子蕭鍵煒今日在FB公布爸爸的死訊：「老竇畢咗業了，感謝各位，之後的事，會再告知大家。」與蕭鍵鏗共事逾40載的楊紹鴻在社交平台貼出昔日合照，留言說：「相片中四個人，估唔到最先離開係最右邊嘅陳木勝，右二嘅蕭鍵鏗，始終都敵不過病魔，今日都離開我哋；真係好懷念當年同你哋一齊拼搏嘅日子，相信你哋喺另外一個世界會開心！鏗，一路走好。」

蕭鍵鏗去年透露自己的生日禮物是「再度入醫屯門醫院」，蕭鍵煒上月曾透露父親入院消息，並提及過父親的情況並不樂觀，他說︰「醫生說有生命危險，所以我一直沒有離開，直至現在一直要用純氧，講唔到嘢，肺炎，肺積水，心臟有問題，呼吸困難。剛醫生講要用一部非入侵性的呼吸機，打去水針，希望無事，醫生再問做唔做急救，我話一定做。」可惜最後不敵病魔撒手塵寰。

蕭鍵鏗於70年代入讀TVB第三期藝員訓練班，同期同學有周潤發、盧海鵬、吳孟達，曾參與過幕前演出，之後蕭鍵鏗轉戰幕後，曾為多部電視劇擔任導演，當中包括《鹿鼎記》、《上海灘龍虎鬥》、《小島風雲》、《蘇乞兒》、《月兒彎彎照九州》、《過客》、《我係黃飛鴻》、《92鍾無豔》等。

他過檔亞視之後，監製的作品都大受歡迎，包括有︰《銀狐》、《皇家警察實錄II》、《殭屍道長II》、《我和春天有個約會》、《與狼共枕》和《包青天》等。