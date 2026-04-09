王雙駿辭任《25+英皇群星演唱會》音樂總監：免叨別人的光

《25+英皇群星演唱會》將於5月3及4日在啟德主場館舉行，自公布開show消息，鬧出不少風波，售票手法備受爭議。由於演出陣容與宣傳海報照有出入，一直未確定表演名單，先後有李幸倪(Gin Lee)和張敬軒的fans投訴，擔心「貨不對辦」，付費買票後才發現偶像無份演出。王雙駿(Carl叔)今日(9日)凌晨12時許在社交平台發文，宣布辭任演唱會音樂總監一職，即日生效。他透露早於逾兩個前已初定rundown，但一直無法與歌手直接討論演出內容，現已偏離本來構思的音樂取向，故此作此決定。距離開Show不足1個月，音樂總監辭任，看來已講票的觀眾真要「自求多福」！

Carl叔上載一張與音樂無關，印有福字的金幣相片，配上Beatles《Free as a bird》作背景音樂，發文分享獲邀擔任音樂總監的心路，「打從去年年尾獲邀請擔任此次演唱會之音樂總監開始，當知道主創團隊的陣容，包括總監劉偉強導演及美術總監張叔平先生還有一眾製作團隊，已經興奮萬分，滿腦子已經萌生很多畫面、點子；尤其當初我們收到的題目是「Family」，所以我們的構思一直都是如何呈現這概念，當然我的崗位主要是音樂，而且音樂總監的主要職責便是將一場演唱會的氣氛、起承轉合、甚至感情利用不同的選曲、編曲、音樂類型來說說故事，所以團隊們經過密集的會議（真係好密集） 終於經過兩個多月的時間制定了整個演唱會的rundown，當然第一時間向公司作presentation……我還邀請了好幾位「朋友」作客席MD。」

30年來首次 要經公司傳話

不過，他一直未能與各歌手直接直接對話，「這是我這30年來都未試過做一個演唱會，監製、導演、音樂總監都不能與歌手直接傾談演出內容，每次都要經過公司代為傳話。當我們以為所有事情都塵埃落定，陸陸續續各歌手們都自己制定歌單找其他團隊編曲，我完全明白他們都為了自身的演出而各自努力，而且我們又未能面對面解構『整個大畫面』，可以理解的。」

他解釋，「經過一次又一次的經歷，我再三再三再三考慮過，現在已經差不多完全不是我所構思的音樂取向，為免叨了別人的光，故此作出此決定。」雖已辭任，但他承諾啟動了的工作仍會繼續完成，而且相信主創團隊仍然會繼續拿出十八般武藝，一定好睇！！再一次感謝劉導、阿叔及一眾兄弟姊妹，今次最大的收穫是與你們共事了幾個月。」