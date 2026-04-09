劉德華姜濤破天荒同框 《沒有翅膀的天使》時隔19年拍攝復刻版MV (有片)

《沒有翅膀的天使》由劉德華親自填詞及主唱，於2007年推出，多年來陪伴無數人走過人生高低位，早已成為一代人心目中嘅療癒神曲。事隔接近20年，此歌以全新姿態重返大家眼前，更找來姜濤參與，為經典注入新生命。

為慶祝香港麥當勞叔叔之家成立30周年，香港麥當勞破天荒促成跨世代合作，成功集齊樂壇天王劉德華，以及當今偶像代表姜濤，同框拍攝慈善歌曲《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV。

劉德華拍住MIRROR成員姜濤同框拍攝慈善歌曲《沒有翅膀的天使》的復刻版MV。

復刻版MV一開始，由姜濤單人出鏡，重演當年劉德華在MV中的畫面，無論眼神、動作以至鏡頭運用，都做到高度還原，向原作致敬十足。到MV中段，劉德華驚喜現身，正式與姜濤同框，畫面瞬間升級，掀起「回憶殺」。兩人更聯同一班小演員，以及五位來自麥當勞叔叔之家的康復病童一齊拍攝溫馨畫面，嬉戲互動自然又真摯，將歌曲本身嘅「守護、陪伴與希望」訊息一代一代延續落去，令整個MV多了一份真實之感動。

加歌詞 別具意義

劉德華分享拍攝感受時表示：「好開心可以再次唱《沒有翅膀的天使》，亦因為呢首歌多年來對好多人都別具意義。」今次再拍MV，更特意在歌入面加插Happy Birthday歌詞，為香港麥當勞叔叔之家送上30周年祝福，希望大家可以繼續陪伴病童及他們家人，一齊走過高低時刻。

而已連續四年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤，則直言今次合作好似發緊夢，並表示：「非常感激麥當勞比機會令佢同劉德華同場拍攝，亦好榮幸可以重演前輩嘅經典角色。」希望透過音樂與影像，為大家帶來驚喜之餘，亦將愛心及正能量繼續傳開去。