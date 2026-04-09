英皇回應王雙駿辭任音樂總監一職 總監製劉偉強：其資深團隊繼續留任

對於音樂總監王雙駿辭任一事，英皇娛樂表示《25+英皇群星演唱會》有別於其他單一歌手的演唱會，除了演出的藝人眾多，涉及的音樂及製作單位更是多不勝數，相關協調工作的複雜度超乎想像。演唱會牽涉的環節繁複，分工精細，不同單位處理其專長領域，為方便訊息準確傳遞，故由主創團隊代表與不同單位統一協調，以提高溝通效率。英皇娛樂感謝Carl叔這段日子為音樂會付出的時間和心血。

籌備工作如常進行

至於《25+英皇群星演唱會》總監製劉偉強表示：「主創團隊十分感激Carl於演唱會前期提供意見。於籌備期間，Carl帶領其資深團隊為整個演唱會在音樂編排上作專業指導，以及在整體故事構想和音樂配合提供寶貴意見。有關演唱會流程及藝人選歌等已大致落實，籌備工作一直按進度如常進行，Carl雖然請辭，但仍然會擔任謝霆鋒環節的樂隊總指揮，加上其資深團隊仍然繼續留任，故不影響演唱會在音樂上的整體呈現。」《25+英皇群星演唱會》為英皇娛樂25+周年慶典的壓軸活動，除了英皇娛樂本身資源豐厚的藝人庫，在演唱會音樂總監的帶領下，更誠意聯同香港樂壇內極具份量的音樂人與藝人為觀眾帶來耳目一新的表演。是次音樂總監團隊陣容鼎盛，除了Carl仍然會擔任謝霆鋒環節的樂隊總指揮外，部分環節包括有古巨基攜手「最佳音樂拍檔」黃丹儀呈現不一樣的舞台經典，而陳慧嫻則與合作無間的音樂人黃兆銘將為其經典金曲注入新元素。