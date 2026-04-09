穿PRADA的惡魔2｜梅麗史翠普首次赴韓大讚拍檔初心不變 搞喊安妮夏菲維

《穿PRADA的惡魔2》(The Devil Wears Prada 2)展開全球巡迴宣傳，繼日前結束亞洲首站日本後，昨日(8日)來到第二站的南韓，梅麗史翠普(Meryl Streep)與安妮夏菲維(Anne Hathaway)前一晚從日本飛抵首爾，休息一晚之後，即在早上率先於首爾四季酒店的宴會廳出席記者招待會，晚上則在永登浦時代廣場舉行粉絲見面會。

一身2009年FW火紅Prada外套襯紅色長褲的梅麗史翠普，是首次到訪韓國，她興奮地說：「搭飛機來韓國時，光是看到山脈景色就讓我非常興奮。其實我對首爾並不熟悉，雖然曾在世界各地旅行經過韓國，但這是第一次真正造訪。而今次入住的酒店是人生住過最好的酒店，那張床更舒服得令她差點起不了床。」至於安妮夏菲維則以Vaquera 2026年春夏系列的白色泡泡露肩裝，再配黑色皮褲亮相，她直言雖然8年前來過首爾宣傳，卻為今次留韓時間太短而感到十分可惜，她說：「我想做的事情太多了。去星空圖書館是我的願望清單之一，真的是這麼近那麼遠，如果有機會，可能會衝去一下。我會在有限時間內盡量多體驗韓國，也正在煩惱怎麼多吃一些美食。」

二人一致認為韓國的潮流文化、音樂等領域都在引領全球，梅姨笑言她的六個孫會不斷Send動畫《Kpop獵魔女團》的歌曲、圖片給她，安妮則專欄記者上身，表示希望訪問朴贊郁、奉俊昊等韓國導演。

重演走出電梯一幕震撼粉絲 對於續集想要傳達甚麼訊息，梅姨的回答非常直接：「我很不喜歡預設甚麼訊息。大家來看這部片時，可以抱著尋找樂趣的心情，同時觀察片中如何呈現我們當今面臨的一些嚴肅問題。至於能從中獲得甚麼，就交給各位自行體會。」記者會上，二人獲大會送上兩對系列經典紅色高踭，更找專人繪上了韓國獨有的花鞋圖案，兩人收到禮物後大為驚喜，梅麗史翠普笑言好像收到了寶物一樣。 及至晚上，換上Balenciaga 2026 FW系列全身紅色皮衣的安妮夏菲維，與一身Celine 2026 FW 系列黑色連身衣的梅麗史翠普，於永登浦時代廣場舉行粉絲見面，吸引大批粉絲到場。場內更布置成《Runway》雜誌的接待處，兩人重演了從電梯布置的場景中登場的場面，令現場觀眾尖叫不斷。兩人今次到韓國宣傳行程可謂緊密，除了記者會及粉絲見面會，更會為劉在錫與曹世鎬主持的tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》錄影其中一集，又會登上YouTube人氣節目MMTG，接受主持Jaejae的大挑戰。

為安妮開啟更多演出機會 有記者問到《穿PRADA的惡魔2》在首集相隔20年後才推出續集，當中有沒有一些特別原因是要把續集安排在2026年推出，二人大讚問題問得好，梅麗史翠普說：「首集電影是2006年上映，iPhone是在之後一年才首次推出，無論你現在用那一款智能電話，都完全改變了整個世界，包括了出版界、我們的行業(電影界)，很多東西都變成自動化，生態完全改變了，金融體系也出現了巨大挑戰。在這時候推出續集，是在20年後，看看裴美蘭(Miranda Priestly)在完全改變的生態環境中，如何迎接挑戰讓生意繼續生存下去。」

安妮則認為兩部電影之間相隔 20年並不是太久，續集出現的時機其實是恰到好處。她說：「第一集中的沙安蒂(Andrea Sachs)只有 22 歲，雖然滿腦子想法，但人生閱歷尚淺；而在這部續集中，她擁有了 20年的時間去實踐理想的生活，並累積了專業技能、獨特見解，以及些許謙遜與更多的自信，令她可以在今集再回到《Runway》，以拍檔的身份與傳奇的裴美蘭合作。」 安妮夏菲維也分享到首集對她人生影響深遠：「這部電影為我開啟了許多機會，並成為我理解觀眾反應的重要基石，讓我往後敢於承擔風險，並挑戰許多特立獨行的角色選擇，這也正是最令我感到快樂的創作領域。」梅姨則直指首集電影出現，令她大為驚訝其影響力：「我十分理解首部電影會對女性有很大影響，但想像不到，電影的成功可連繫到更大的觀眾群。這部電影是我從影50年或更多年以來，首次有男觀眾走來跟我說，我明白你的感受，而他們是在講我的角色，他們明白裴美蘭的感受。」

電影雖然相隔20年再推續集，但兩人的默契不言而喻，安妮大讚前輩：「她在演戲時會傾聽對手的表現，這點讓我學到很多。年輕演員容易只專注在自己的表現，但看著她的演出，我理解甚麼叫真正有深度的表演，也看到她思維的敏捷。我們的默契，其實就是梅麗做得很好，而我只是由衷佩服。」梅莉史翠普則大讚安妮始終保持初心並全力以赴地投入作品，她真誠地說：「其實我對合作演員的期待也就只有這樣，同時她也是我的朋友。」聽到梅姨這番話，當場讓安妮雙眼通紅。