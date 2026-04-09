Mahiru踏上香港舞台首唱新歌 現身港九景點瘋在打卡

出生於2000年的創作歌手Mahiru，憑情感豐富的歌聲和引起共鳴的歌詞而備受矚目，社交媒體總粉絲數超過90萬人。
Mahiru的第二張主流單曲《天氣雨》本周正式發行，日前她踏上香港舞台大唱新歌。Mahiru日前來港出席4月4日至5日假香港亞洲國際博覽館舉辦的多元文化與創意盛會「CON-CON HONG KONG 2026」，並於第二天的音樂會上首次公開演唱新歌，站在主舞台上首次堂堂正正地演繹《天氣雨》！此外，她還唱出了今年1月發行的主流出道單曲《百日草》，還有代表作《Fragrance》、《Double Bed》等共10首歌曲，台下觀眾反應熱烈。留港期間，她有趁機會到處觀光，連日來於社交網分享照片，除了在香港街頭拍片，更第三次到維多利亞港欣賞靚景及打卡，Mahiru又用中文寫：「如果7月我再去香港，你會唔會嚟見我呀？」預告今年內會再見香港fans。
台北專場門票30分鐘售罄
5月2日，Mahiru將在Zepp New Taipei(台北)舉行專場演唱會，是次個唱的門票在開賣後僅30分鐘內售罄，證明她已成功衝出日本。Mahiru第二張單曲《天氣雨》貼合迎接新生活、新開始的春季，是一首充滿流行搖滾風格的歌曲。這首作品以具有疾馳感的結他聲為基礎，描寫了即使在事與願違的日子裡，依然持續伸出手去迎接未來的心情。此曲以直白的言語和開闊的歌聲，表達了懷抱迷茫與不安卻仍努力向前邁進的真實姿態，將春日天空的光芒與陣雨般的情感波動重疊，為所有即將展開新生活的人們加油打氣。Mahiru表示：「這首歌是作為一首加油歌而製作，它期盼並守護著即將展開新起點的你和我，擁有色彩斑斕的未來。」她認為失敗絕對是有價值的，所以無論遇到甚麼，如何將其轉化為有價值的東西並繼續進化才是最重要。