Mahiru踏上香港舞台首唱新歌 現身港九景點瘋狂打卡

出生於2000年的創作歌手Mahiru，憑情感豐富的歌聲和引起共鳴的歌詞而備受矚目，社交媒體總粉絲數超過90萬人。

Mahiru的第二張主流單曲《天氣雨》本周正式發行，日前她踏上香港舞台大唱新歌。Mahiru日前來港出席4月4日至5日假香港亞洲國際博覽館舉辦的多元文化與創意盛會「CON-CON HONG KONG 2026」，並於第二天的音樂會上首次公開演唱新歌，站在主舞台上首次堂堂正正地演繹《天氣雨》！此外，她還唱出了今年1月發行的主流出道單曲《百日草》，還有代表作《Fragrance》、《Double Bed》等共10首歌曲，台下觀眾反應熱烈。留港期間，她有趁機會到處觀光，連日來於社交網分享照片，除了在香港街頭拍片，更第三次到維多利亞港欣賞靚景及打卡，Mahiru又用中文寫：「如果7月我再去香港，你會唔會嚟見我呀？」預告今年內會再見香港fans。