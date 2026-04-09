陳瀅月底澳門開騷緊張到發噩夢入唔到key 蔡潔反覺籌備過程似拍拖

兩大女神陳瀅和蔡潔擔任主角的限定現場演出《Pillow Talk》，將於4月25日晚上8時於澳門銀河G Box舉行。日前，陳瀅和蔡潔趁着工作空檔，應邀到香港電台第二台接受《Made In Hong Kong 李志剛》訪問，分享開show前的心情。



陳瀅在節目中表示，年初時《Pillow Talk》仍是一個很初步的概念，但時間過得很快，兩個星期後便要舉行了，所以她現在真的很緊張：「唱歌唔係我嘅擅長，而我亦未試過喺台上現場演出，絕對係零舞台經驗，我連舞台劇都冇參與過，又好少做商場show。雖然平時大家見我好似好開朗，但係我入面係好怕醜嘅。今次要喺台上面對住咁多買飛入場嘅觀眾，我會覺得『Oh my god，點做？』我想講今日嚟做訪問之前，今朝我發噩夢，個夢就係我揸住支咪，準備喺我呢個show出場，但竟然入唔到key，當時我喺夢裏面好驚。」

主持問陳瀅有否和蔡潔分享這個心路歷程，蔡潔說：「其實我都係差唔多咁驚，不過我覺得兩個人一齊做show嘅好處就係有人傍住你。啱啱我前幾日都去咗珠海睇胡定欣嘅show，佢好犀利，我一路睇一路學嘢。我當其時覺得佢一個人撐起兩個鐘嘅show，真係唔易。嗰一刻我覺得就算喺台上面發生任何狀況都好，至少我隔籬有陳瀅喺度。」



主持問及陳瀅在電視劇《臥底嬌娃》中也有獻唱，陳瀅說：「嗰啲有得cut同NG㗎，舞蹈部分又可以重拍。不過今次好開心可以同蔡潔一齊經歷我哋喺台上嘅第一次。因為如果係同一個有經驗嘅藝人一齊演出，你都會好驚，因為隔籬嗰個人好似勁過你好多。但我哋而家兩個都係差唔多經驗，一齊去試呢件事，所以個心都定啲。我哋兩個都有一樣嘢好似嘅，就係想將個show做到最好，唔想就咁做咗佢就算。成個show每一個部分，包括歌單同rundown，都係好有心思去諗，所以都會俾壓力自己去表現到最好。希望觀眾到時入場睇到我哋嘅表演，覺得係OK嘅。」

蔡潔說Rap和跳舞部份會全部交給陳瀅：「其餘部份大家可以盡情期待。我同陳瀅都係演員出身，喺個show度都設計咗我哋嘅角色，所以今次個show內容會好豐富，有drama、唱歌跳舞，同埋玩遊戲。不過我對我嘅跳舞部份冇乜信心，其他部份希望可以backup到。」



陳瀅補充說：「Jacky好好，因為我哋揀嘅合唱歌，有啲我覺得真係好難唱，Jacky就會話啲高音位OK，由佢負責唱。」蔡潔表示：「我哋大家做嘢互相互補，呢個係teamwork。雖然我同阿瀅各有各自嘅部份，而各自嘅部份又有自己嘅諗法，但係個show始終都係我哋兩個一體，所以我哋會將唔同嘅諗法、唔同嘅意見連埋一齊。雖然我個樣好似好淡定，但其實內心都幾淆底。」



陳瀅覺得透過今次做show，她和蔡潔比以前有更加多的溝通：「我發現我哋有好多位係好似嘅。開頭我以為大家都係好放鬆、好容易融入大家嘅諗法，但原來佢唔係特別放鬆，但佢嘅想法係同我好似。佢有佢獨特嘅要求，但係咁啱我哋諗嘅嘢都好一致，所以呢個位真係好夾。我哋嘅目標係希望大家覺得呢個show好睇，大家都會話：『估我哋唔到！』」蔡潔覺得今次和陳瀅合作，同拍拖有少少似：「即係大家咁啱喺嗰個timing有差唔多嘅決定同諗法，大家先至可以行到落去。呢個係冇得事前夾嘅，我之前冇諗過係可以咁夾，因為之前拍劇都好少時間相處。起初得知同陳瀅做呢個show，我都有諗過最後會點呢？夾唔夾到呢？不過嚟到呢一刻我可以講，好彩有阿瀅喺度。今次我哋都有好多好朋友過嚟澳門支持我哋，我去睇人哋嘅show嘅時候覺得多啲朋友嚟睇係好重要，今次就更加覺得係，因為當你喺台上面見到觀眾席全部都係你嘅朋友同粉絲，無論你做成點，大家都會好開心，咁個人都會定啲。」