張佳添對谷婭溦暫別《中年好聲音4》評審感到突然 透露節目組搵新人選

張佳添今日（9日）現身電視城出席《退休有乜計》記者會。談及早前在社交平台透露做心臟檢查，他接受訪問表示：「出咗報告正常㗎！人到中年都要有個好身體，都要做啲檢查！早排有一晚我個心跳更加快，有一啲手麻痹，差啲以為中風。」

至於早前周志康在《中年好聲音4》成功晉級，他表示：「佢一路表現好平穩，今屆啲人都好勁好似魔王咁滯，周志康唱歌好有feel，佢把聲好容易認，好貼近香港流行曲。我覺得佢只要忠於自己揀啱歌，同埋打醒十二分精神，都可以一路走落去。」