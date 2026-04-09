張佳添對谷婭溦暫別《中年好聲音4》評審感到突然 透露節目組搵新人選

張佳添今日（9日）現身電視城出席《退休有乜計》記者會。談及早前在社交平台透露做心臟檢查，他接受訪問表示：「出咗報告正常㗎！人到中年都要有個好身體，都要做啲檢查！早排有一晚我個心跳更加快，有一啲手麻痹，差啲以為中風。」
至於早前周志康在《中年好聲音4》成功晉級，他表示：「佢一路表現好平穩，今屆啲人都好勁好似魔王咁滯，周志康唱歌好有feel，佢把聲好容易認，好貼近香港流行曲。我覺得佢只要忠於自己揀啱歌，同埋打醒十二分精神，都可以一路走落去。」
不捨得谷婭溦暫別評審崗位
提到谷婭溦宣布將暫別《中年好聲音4》評審崗位，他回應：「我當然唔捨得佢啦！因為佢《中年好聲音2》已經開始做我哋嘅導師，今次佢仲喺評判席，好似有一個共同進退嘅感覺，屬於同一個團隊，有唔同嘅風格，唔同評審嘅角度，少咗佢又會覺得有啲若有所失。我知道佢忙嘅，消息都有啲突然，我都有同佢講一得閒要成日返嚟。」
談及鄧兆尊爆谷婭溦疑遭資本方撤換一事，他說：「我冇聽過，但係我睇IG見到有人咁講，我好少睇KOL講嘢，我都唔會因為KOL嘅言論作出任何回應。」他指谷婭溦突然宣布將暫別評審崗位令節目組措手不及，現階段正在找新人選。有網民推測新人選是張崇德或伍仲衡，他則表示任何事情都有可能會發生。