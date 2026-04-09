退休有乜計｜曾展望初次體驗潛水 葉蒨文回應無綫有意統一管理社交網帳號

葉蒨文（Sophie) 和曾展望(GM)今日（9日）現身電視城出席《退休有乜計》記者會。Sophie接受訪問分享今次與GM一起到泰國拍攝節目，恍如去了一個小旅行一樣。GM分享這次拍攝最難忘的片段就是與Sophie一起去潛水，他直言初次體驗潛水感覺害怕。GM說：「好似有少少唞唔到氣咁，我唔算係好享受，可能下次出海去睇吓啲景就會有動力去學呢樣嘢。」

談及最近推出了個人單曲《兌現永遠》，Sophie表示：「我好開心，多謝搵我唱呢首歌嘅人。」GM大讚Sophie新歌好聽，並笑言好洗腦：「我今朝瞓醒嘅時候就有Loop過！」Sophie透露從小到大的夢想希望演古裝劇，今次新歌是古裝劇的片尾曲，感覺向着目標慢慢地實現，心情既感慨又感動。」被問到錄音過程，Sophie表示：「其實個過程係好短同埋好趕，我收到歌詞係錄音嘅前兩日。我記得嗰排工作都好忙，完全唔夠瞓，之後就執行李飛去泰國做嘢，成件事好似眨吓眼就過咗，但有作品留落嚟，就好難忘！」

Sophie透露從小到大的夢想希望演古裝劇，新歌《兌現永遠》 是古裝劇的片尾曲，感覺向着目標慢慢地實現。（娛樂組攝）

不介意網民惡意批評

講到上月在社交網站發布影片大晒戒指，是否已經秘密結婚，GM說：「未，有嘅話再同你講。（情侶戒指？）係啦！」至於較早前有網民惡意批評Sophie，她坦言自己不介意網民的留言，並透露曾經有粉絲發訊息告訴她曾經被受到惡意批評的經歷。

被問到最近有指無綫有意統一管理藝人社交網帳號，Sophie表示：「我唔知呀，我今日成個腦淨係得《退休有乜計》，諗緊對自己嘅理財同埋退休嘅安排，實在太忙啦！我個腦袋係裝唔到其他嘢。」