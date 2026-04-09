試真D｜江美儀唔驚批評食物品質影響食店生意 吳業坤回應續約TMG進展

江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤、曾展望今日（9日）出席節目《試真D》記者會。江美儀接受訪問表示：「我哋用普通人身份去試啲嘢（食物）有另外一種感覺，因為平時我哋去食飯好多人都好錫我哋，會去啲高級嘅餐廳同埋食肆，今次我哋做普通人去一啲小店同埋好食嘅舖頭去試，有啲會覺得好驚喜，有啲就會覺得唔係啩！」

談及拍攝節目第一天是否已經要吃保濟丸，她笑言：「嗰一餐海鮮煲拎埋嚟，我以為係垃圾桶，其實係海鮮煲，嗰間嘢唔平要五百幾蚊，得四碟餸，所以要食藥物去保護腸胃。」至於在節目上直接批評食物品質，會否擔心會影響食店生意，她表示：「如果你做得好，咁就唔驚會影響，我哋講得梗係有原因，唔係話冇原因去講，有晒片有晒相，同埋當事人嘅感覺，仲有冇必要入去間餐廳去踩你，我哋都想搵好多唔同嘅餐廳去介紹俾其他嘅觀眾，有時入咗間餐廳，覺得可以再做好啲，就俾啲意見。我覺得打開門口做生意就冇得驚。」坤哥則表示：「呢個年代最緊要真實感，唔可以話次次都講好好食，大家就會麻木，唔會有啲乜嘢認受性，所以希望呢一個節目可以成為一個系列，除咗廣東省可以去到其他嘅地方。」