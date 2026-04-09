試真D｜江美儀唔驚批評食物品質影響食店生意 吳業坤回應續約TMG進展

江美儀、周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤、曾展望今日（9日）出席節目《試真D》記者會。江美儀接受訪問表示：「我哋用普通人身份去試啲嘢（食物）有另外一種感覺，因為平時我哋去食飯好多人都好錫我哋，會去啲高級嘅餐廳同埋食肆，今次我哋做普通人去一啲小店同埋好食嘅舖頭去試，有啲會覺得好驚喜，有啲就會覺得唔係啩！」
談及拍攝節目第一天是否已經要吃保濟丸，她笑言：「嗰一餐海鮮煲拎埋嚟，我以為係垃圾桶，其實係海鮮煲，嗰間嘢唔平要五百幾蚊，得四碟餸，所以要食藥物去保護腸胃。」至於在節目上直接批評食物品質，會否擔心會影響食店生意，她表示：「如果你做得好，咁就唔驚會影響，我哋講得梗係有原因，唔係話冇原因去講，有晒片有晒相，同埋當事人嘅感覺，仲有冇必要入去間餐廳去踩你，我哋都想搵好多唔同嘅餐廳去介紹俾其他嘅觀眾，有時入咗間餐廳，覺得可以再做好啲，就俾啲意見。我覺得打開門口做生意就冇得驚。」坤哥則表示：「呢個年代最緊要真實感，唔可以話次次都講好好食，大家就會麻木，唔會有啲乜嘢認受性，所以希望呢一個節目可以成為一個系列，除咗廣東省可以去到其他嘅地方。」
坤哥預告出席港台頒獎典禮
講到今年的工作大計，江美儀坦言未知目前的工作安排、並表示：「之前拍完《璀璨之城》，之後就拍節目《試真 D》，可能嚟緊會接吓其他工作。」她透露今年會有兩套新劇播出，分別是《璀璨之城》和《模仿人生》。吳業坤被問到是否會繼續與TVB Music Group（TMG）續約，他說：「嚟緊四月尾香港電台嘅頒獎典禮，我都會繼續以TMG嘅歌手身份出席，所有嘢都仲係好open，希望有好嘅結果。」至於續約條件是否已開演唱會為前提，他說：「其實冇話要咩條件嘅，最緊要方向一致，最緊要大家做得開心同滿足。」
談及早前在社交平台自嘲「五線歌手」 主動爭取10萬元婚禮演出，坤哥笑言：「收唔到咁貴，我覺得大家開心就得㗎啦！其實錢呢樣嘢最緊要要大家滿足，CP值高就OK！」