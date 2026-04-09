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娛樂
出版：2026-Apr-09 22:43
更新：2026-Apr-09 22:43

黃子華Sammi尖東找數派魚蛋 吳煒倫拉隊報喜加推三級《夜王》導演版

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黃子華、Sammi齊找數，尖東拉隊派魚蛋。 (林俊源攝)

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由黃子華、鄭秀文（Sammi）主演的《夜王》票房破億，子華神早前揚言要開魚蛋檔派福利，果然講得出做得到，今晚（9日）跟導演吳煒倫、廖子妤、盧鎮業、何啟華、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤現身尖沙咀請大家食魚蛋，吸引大班fans到場支持嘆魚蛋。

活動舉行前，吳煒倫即場宣布安排416日上映尺度3級的《夜王》導演版，會加長30分鐘，410日開始預售，眾人更齊齊舉起V字手勢，疑似要挑戰打破2億票房。

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Amy Lo首度登場

《夜王》由年初一正式上映至今快將兩個月，票房截止昨日（8日）為$107,349,420 ，觀眾意猶未盡，期待有三級加長版出現，而導演在大家的熱切期待下，終於完成了一個長達162分鐘的導演版，當中加推30分鐘從未曝光吸睛片段，讓觀眾對故事展看得更加透徹，包括東日EJ Girls幾位主將煲煲（楊偲泳）、ChiLing（譚旻萱）、水晶（李芯駖）的身世、經歷，被刪的情慾戲份重見天日。此外，盧慧敏（Amy Lo）亦告在片中首度登場，戲中飾演太子峰的妹妹Ella，她的出現，將會掌控東日夜總會的命運。

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對於導演版面世，吳煒倫稱：「農曆新年公映的《夜王》賀歲版，剪走了大約三十分鐘左右的劇情，都是一些比較掯的劇情；不止是性感戲，更多的是幾位東日小姐們背後的故事。當日若然放在賀歲版，新年流流，未免過於悲情，不太適合。現在的導演版把這些東日風光背後的陰暗面放回來，很有點『暗黑版格林童話』的味道，其實亦比較貼近真實夜場的風貌，也是寫《夜王》劇本時，我們最想呈現給觀眾看的全面。

導演版加回的很多場戲，包括Coco、煲煲、ChiLing、水晶、BBAce，甚至歡哥、V姐，每個角色都有更圓滿的描寫，不論對觀眾或演員，都有一個完美的交代。新加場口有長有短，但都可以令觀眾看到角色更有血肉的一面；當中Amy Lo首度出現，在劇情上起了一個「大反轉」。

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