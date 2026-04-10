鄧紫棋G.E.M.大巨蛋演唱會跪地灑淚：很多時候想放棄

鄧紫棋在過往不少演唱會中，每每唱到《Amazing Grace》這首歌時就會淚崩，台北大巨蛋也不例外。她哽咽表示，這首歌對於她來說，就是自己人生的寫照，「我其實是個非常敏感的人，這也是為甚麼我會寫歌，因為生命中有非常多感受，會讓我想要抒發出來。」

鄧紫棋坦言，在人生歷程中曾多次有放棄念頭，但就像歌詞所說的，最終都被「恩典」拉回來，「是這個恩典讓我今天可以站在這裡，讓我在很多想放棄的時候沒有放棄，讓我今天還活著，讓我可以衝破一次次難關，來到大家面前分享我普通的人生。」

近年心境成長

她也提到，自己近年來心境的轉變，「以前我是個很要強的人，不容易在別人面前展現脆弱，但在這兩三年巡迴演唱會期間我真的成長很多，我有脆弱的地方，如果我遭遇風浪都沒有放棄，那我想說，大家一定也可以做到。」

真摯的一番話，感動全場歌迷。鄧紫棋也在情緒稍微緩和後，逗趣幽默笑說：「我要趕快下來擦眼淚，因為我的妝不是很防水，再不抹掉就要毀掉（溶妝）了！」令全場4萬人爆笑。

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