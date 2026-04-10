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娛樂
出版：2026-Apr-10 10:07
更新：2026-Apr-10 10:07

夜王｜Amy Lo被刪角色終見天日 黃子華自爆仆直舊片有望重映

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吳煒倫、黃子華、Sammi一同受訪。 (林俊源攝)

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吳煒倫執導的億萬賀歲片《夜王》宣布416日加推三級導演版(Director’s Cut)，昨晚(9)團隊現身尖沙咀開一日魚蛋檔，吸引大班fans到場支持嘆魚蛋，兩位主角黃子華、鄭秀文(Sammi)率領何啟華(Dee)、李芯駖、廖子妤(Fish)、盧鎮業、楊偲泳(Renci)、譚旻萱(Mandy)及林熙彤齊齊兌現魚蛋之約。

《夜王》導演版比現時上映版本加長30分鐘，當中包括粗口場面及一位從未曝光的神秘嘉賓！原來盧慧敏(Amy Lo)原本亦有份在《夜王》中參與演出，飾演太子峰的妹妹Ella，屆時她會在導演版的開場時粉墨登場。

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昨夜活動上，吳煒倫、黃子華、Sammi一同受訪時，子華笑指慶幸有電影公司包底，不用自己搵魚蛋：「我真係試食過，都OK嘅，我試咗兩粒，暫時冇肚痛。」開始為個唱閉關的Sammi亦會破戒食多幾粒魚蛋。

活動上，子華神在大合照時高擧勝利手勢，被問到是否想挑戰2億票房，他解釋手勢代表V姐亦代表夢想，如果有2億又會派甚麼福利？佢笑言不單止食魚蛋，到時要加豬皮、蘿蔔、紅腸大餐，又表示：「Sammi好似話攞兩張飛出嚟，我哋撕成2千張派俾大家。」Sammi則指若邀請東日夜總會班底上其啟德個唱舞台定會好開心。至於《夜王》會否開第二集，導演表示：「我就唔諗續篇嘅嘢，如果大家再合作都係諗新故仔。」當年黃子華主演電影套套仆直，當中他夥郭羨妮主演的《一蚊雞保鑣》僅收11萬慘淡收場，曾被封「毒藥」的子華神自嘲經歷過票房低谷，近年他卻屢破賣座紀錄，子華表示聽到傳聞有人買下他的舊戲再上映，但他本人稱：「我係聽過，唔知有幾多成真。」至於Renci性感上陣跟何啟華的親熱戲會否在導演版中出現，吳煒倫預告：「阿DeeRenci有加返落去導演版度，當然唔淨止佢哋，其實歡哥、V姐都有，大家未睇過嘅片段。」子華補充：「相信大家睇導演版唔會覺得係加咗啲嘢咁簡單，會有另一部戲嘅感覺。」

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