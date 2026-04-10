大分瓶｜鄧麗欣笑談「高仿Stephy」 唔介意與方力申合唱：睇佢過唔過到關先啦(有片)

鄧麗欣(Stephy)、周秀娜、AK江𤒹生、栢天男(Adam)等昨晚(9日) 出席主演電影《大分瓶》第五十屆香港國際電影節的世界首映。Stephy在戲中遇上渣男栢天男，少女時期已懷孕，有個十幾歲的女兒謝咏欣，她坦言，「第一次睇劇本都有心理關口，個女十幾歲，但睇番整個劇本，就覺得都有必要。」

Stephy演母親 有個十幾歲女兒

Stephy為電影學打保齡球，不過最大挑戰是演母親，雖不是第一次做媽媽，但以前的女兒只有幾歲，今次卻是十幾歲，「我後生誤入歧途，生咗個女，大家年齡唔差太遠，好似兩姊妹，加上我性格傻更更，個女反而似我阿媽，照顧我，又會鬧我哋。」

栢天男研究做渣男

栢天男就無緣打保齡，專心研究做渣男，「講真我自己都接受唔到呢個角色，我真係要做好多research，真係要問人，原來真係有……」冷不妨Stephy好奇一問：「嗰你問邊個？」他以尷尬而不失禮的笑容回應：「總之唔係我哋識嘅人！」他續指，「我只係得一個(女友)，雖然係唔舒服唔慣，但作為演員要試新嘢。」