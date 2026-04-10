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娛樂
出版：2026-Apr-10 11:15
更新：2026-Apr-10 11:15

大分瓶｜鄧麗欣笑談「高仿Stephy」 唔介意與方力申合唱：睇佢過唔過到關先啦(有片)

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鄧麗欣(Stephy)、周秀娜、AK江𤒹生、栢天男(Adam)等昨晚(9) 出席主演電影《大分瓶》第五十屆香港國際電影節的世界首映。Stephy在戲中遇上渣男栢天男，少女時期已懷孕，有個十幾歲的女兒謝咏欣，她坦言，「第一次睇劇本都有心理關口，個女十幾歲，但睇番整個劇本，就覺得都有必要。」

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Stephy演母親 有個十幾歲女兒

Stephy為電影學打保齡球，不過最大挑戰是演母親，雖不是第一次做媽媽，但以前的女兒只有幾歲，今次卻是十幾歲，「我後生誤入歧途，生咗個女，大家年齡唔差太遠，好似兩姊妹，加上我性格傻更更，個女反而似我阿媽，照顧我，又會鬧我哋。」

栢天男研究做渣男

栢天男就無緣打保齡，專心研究做渣男，「講真我自己都接受唔到呢個角色，我真係要做好多research，真係要問人，原來真係有……」冷不妨Stephy好奇一問：「嗰你問邊個？」他以尷尬而不失禮的笑容回應：「總之唔係我哋識嘅人！」他續指，「我只係得一個(女友)，雖然係唔舒服唔慣，但作為演員要試新嘢。」

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與方力申合唱 ？ Stephy：好多留言話唔想

Stephy早前放假往加洲旅行，不時在社交平台發放靚相，問到男友是否同行，她就甜笑回應：「都係嗰啲啦！」。她自言開始投入工作，錄新歌、電影宣傳和繪畫搞藝術展。談到早前舊愛方力申在內地商演與「高仿鄧麗欣」合唱《好心好報》，她直言有看過相關片段，問到有何評價時，她笑言，「都係女生，我阿媽有評價：『唔似！邊似呀！』個個阿媽都覺得自己個女靚啲。」她認為靚才會被模仿，故此也是開心事。問到可會介意被模仿搞gimmick，她反問：「是刻意的嗎？我唔知呀！大家開心就好啦！」對於仍有不少fans想真Stephy與方力申合唱《好心好報》，她卻說：「我睇到好多留言話唔想我哋合唱？」至於可介意合唱，她反問：「睇吓佢過唔過到關先。(如果過到關，你介意嗎？)我冇話介意，但睇吓大家想唔想睇先。」

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