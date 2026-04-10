炎明熹21歲生日回望演藝路 自爆曾如洩氣排球陷壓力

炎明熹（Gigi）昨日（9日）迎來21歲生日，她在社交網分享多張慶生照，見她捧著一個小蛋糕，擺出不同甫士打卡，又有愛貓陪伴，場面溫馨。Gigi更以長文分享過去3段不同時光的高低起伏。

三個階段

Gig以「7x3=21」作開首，表示這條數表面上冇錯，但其實時間從來都不是一條簡單的數學題，並謂：「7年一步一步過，亦經歷咗3段唔同風景，裏面藏住好多高高低低嘅小山丘。」她續指由14歲到21歲的時間過得特別快，去年仍在感慨20歲時，還未及慢慢去感受，轉眼已21歲，並笑言回看以前的自己覺得很搞笑，連做功課都會壓力大到崩潰。

