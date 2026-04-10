炎明熹21歲生日回望演藝路 自爆曾如洩氣排球陷壓力

炎明熹（Gigi）昨日（9日）迎來21歲生日，她在社交網分享多張慶生照，見她捧著一個小蛋糕，擺出不同甫士打卡，又有愛貓陪伴，場面溫馨。Gigi更以長文分享過去3段不同時光的高低起伏。
三個階段
Gig以「7x3=21」作開首，表示這條數表面上冇錯，但其實時間從來都不是一條簡單的數學題，並謂：「7年一步一步過，亦經歷咗3段唔同風景，裏面藏住好多高高低低嘅小山丘。」她續指由14歲到21歲的時間過得特別快，去年仍在感慨20歲時，還未及慢慢去感受，轉眼已21歲，並笑言回看以前的自己覺得很搞笑，連做功課都會壓力大到崩潰。
壓力爆煲
Gigi 透露不知從何時開始，自己想事情變得更多，導致很多事情都無法即時行動，「好多嘢Group埋咗一齊，然後：做、壓力 、hea 、驚 、準備 、驚 、壓力x1000! Boom ，repeat又repeat好似搞到時間一眨眼就完咗。」她坦言在這3段時段，有迷茫、有成長、有突然開竅、有開心快樂及遺憾，一切回憶都非常珍貴，更有長輩提醒她要好好享受每一個歲數的自己，「所以希望21歲嘅自己可以帶住以前嘅妹妹們繼續感受之後嘅每一天。」
感激孫玥
最後，Gigi感謝一直支持她的人，「當我好似一個蝕咗氣嘅排球，你哋永遠都可以以唔同嘅方式幫我續返啖氣。」同時，特別感激排球名將孫玥老師當年的教誨「球不落地，永不放棄。」一句說話令她刻骨銘心。