浪姐7｜范瑋琪唱《如果的事》被批評 小S力撐：酸民就是管他去死

藝人范瑋琪近來參加內地綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》），選唱經典歌曲《如果的事》，最終以些微差距敗給對手。雖然有部份網友在社交平台上批評范瑋琪的表現與歌聲，小S徐熙娣4月9日出席代言活動時替好友范瑋琪加油打氣，直言不用理會酸民：「不喜歡她的人就不要聽、不要看（指范瑋琪參加節目的片段）啊。」

小S︰唱得比我好1萬倍

小S坦言想跟范瑋琪說仍有許多粉絲支持著她：「不可能全世界的人都不喜歡妳，明明就有一堆人愛妳。」認為范瑋琪的歌聲依然好聽，「唱得比我好1萬倍。」