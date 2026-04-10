浪姐7｜范瑋琪唱《如果的事》被批評　小S力撐：酸民就是管他去死

藝人范瑋琪近來參加內地綜藝節目《乘風2026》（《浪姐7》），選唱經典歌曲《如果的事》，最終以些微差距敗給對手。雖然有部份網友在社交平台上批評范瑋琪的表現與歌聲，小S徐熙娣4月9日出席代言活動時替好友范瑋琪加油打氣，直言不用理會酸民：「不喜歡她的人就不要聽、不要看（指范瑋琪參加節目的片段）啊。」
小S︰唱得比我好1萬倍
小S坦言想跟范瑋琪說仍有許多粉絲支持著她：「不可能全世界的人都不喜歡妳，明明就有一堆人愛妳。」認為范瑋琪的歌聲依然好聽，「唱得比我好1萬倍。」
她也提到在范瑋琪演唱會總有大批粉絲跟著大合唱，認為對方應該把重心放在支持自己的觀眾身上，「妳只要去care（在乎）那些愛妳的人，不愛妳的人、酸民就是管他去死。」
此外，小S也透露了姐夫具俊曄的近況：「他的眼睛裡面已經有亮光，然後我可以跟他開玩笑，他也會笑出來甚麼的，他也越來越好。」表示對方將思念大S化為動力，專注於繪畫創作，每一幅畫中的大S都栩栩如生。
對於早前傳出「S媽」與具俊曄不和傳聞，小S闢謠指：「誰跟你說的？完全沒有這件事！」強調全家人現在關係更加緊密，也提到自己至今仍會透過通訊軟件傳訊息給大S。
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