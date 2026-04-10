正義女神｜25歲「TVB御用學生妹」區明妙再扮15歲少女 譚耀文被淋紅油不怒反笑

由無綫與優酷聯合出品的律政劇《正義女神》，陣容除有佘詩曼、譚耀文、陳煒、周嘉洛、許紹雄之外，現年25歲、有「TVB御用學生妹」之稱的區明妙在昨晚（9日）一集又再扮演少女角色，這次她更以鬈髮look上陣飾演15歲少年犯。

角色 甚有發揮 由於區明妙眼大大兼擁有包包面Baby Face，無論鼓起泡腮或是扁嘴都甚有可愛感，獲網民大讚「Cutie童顏」。區明妙今次的角色與其他年青演員一樣甚有發揮，除了要淚眼汪汪為枉死母親討回公道，還要演繹因對公義失望而引發的連串偏激行為，包括在法庭上連環爆Seed大叫：「我有淋油，但我冇做錯」、「我冇罪，有罪嘅係你哋」、「呢個世界根本就冇公義」，偏激的控訴再加上充滿敵意的眼神相當搶Fo。除了激動位，區明妙最後知道錯怪佘詩曼飾演的言官， 以及內疚及誠心認錯樣，亦同樣可愛。

發布幕後花絮 另外，區明妙昨晚一集向譚耀文淋紅油洩憤場面亦相當吸睛，根據官方早前在內地發布的幕後花絮，原來妙妙這場淋紅油戲必須一take過，故台前幕後事前做足排練，而慘遭淋到成身都係的阿譚更相當入戲，被淋完紅油後不但擺甫任影、更一臉享受要求掌聲及自創搖擺舞自娛，相當佻皮可愛。至於肩負淋紅油重責的區明妙，受訪時坦言拍攝前確有NG壓力，皆因只有一次機會。