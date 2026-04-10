莊雅婷被插「區議員唔使做」 鍾培生霸氣力撐老婆公職表現

「百億富三代」鍾培生與「民建聯之花」莊雅婷（Angel）上月結婚後，隨即飛往歐洲展開甜蜜的蜜月之旅，連日來二人在社交網大曬恩愛片段，羨煞旁人。惟此舉卻惹來網民質疑，批評莊雅婷作為西貢區議員「唔使做」；向來言辭出位的鍾培生今日（10日）拍片護妻，霸氣開火：「收x啦鄉下仔，復活節清明節紅日呀，就算唔係都有勞工假期！」



鍾培生更寸爆表示：「你哋係唔抵得我老婆又靚女又叻女，仲要做到嘢，之後仲要咁幸福可以嫁到俾我。」他續力撐老婆工作表現，揚言若莊雅婷的公職表現在「中位數以下」才應受批評，鍾培生謂：「最好就乜到攤出嚟講，幾百個區議員，如果我老婆係包尾嘅話，你先插佢！ 唔使包尾呀，喺中位數樓下嘅公職你先插佢，你唔抵得我老婆又靚又叻咋嘛，收x啦 ！」網民都大讚鍾培生有型：「欣賞你，識得保護老婆」、「wow 好man護妻appreciate」，更有人重提當年電訊公司的一個笑話「Angel放假」。

