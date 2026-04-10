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娛樂
出版：2026-Apr-10 18:30
更新：2026-Apr-10 18:30

Rocky求復合開「崔樂戀」爆初邂逅地點 崔碧珈終極發文割席

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鄭健樂在自己的IG特意開設了名為「崔樂戀」的限時動態精選，自爆二人初次見面的地方。

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崔碧珈與鄭健樂（Rocky）的「父女戀」疑雲近日再有新發展，雖然女方曾多次否認戀情，強調雙方僅屬朋友關係，但Rocky早前公開二人私訊截圖，力證彼此確曾相戀，並透露因外界壓力導致分手。日前(6日) ，有指崔碧珈主動透過社交平台私訊Rocky，更問他「你有冇新女朋友」，令沉寂一時的關係再現曙光，Rocky更為新領養的狗狗開設IG帳戶，簡介欄同時標註自己與崔碧珈的帳號，更在自己的IG主頁上，特意開設了名為「崔樂戀」的限時動態精選，自爆二人初次見面的地方，是在一間夾公仔的舖頭，關係撲朔迷離，惹外界揣測。

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鄭健樂為新領養的狗狗開設IG帳戶，簡介欄同時標註自己與崔碧珈的帳號，其他又刪除標註。

崔碧珈再次否認

然而，崔碧珈今日（10日）在限時動態發長文回應，全文未提及Rocky名字，但明確表示近日有人單方面披露，並誇大虛構的私人情節，令她深感困擾，「近日在我完全不知情下，再次被單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節，一而再被動地再次過度解讀私人舊事，因我已在數月前完整交代，這次決定不再作任何解釋，也不願為了辯解而展示任何證據，因為我始終相信體面應留給過去。」她強調尊重彼此私隱，不願再為舊事公開解釋，並指若將來遇到真正幸福，必會親自大方分享。此舉，被外界解讀為再次婉拒Rocky的追求。

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