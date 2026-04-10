曾比特想大改「I」人性格 自爆飛鵝山拍MV變喪屍片

曾比特（Mike）推出今年第二首派台作品《CHANGE》，他分享這首歌最想帶給大家的訊息是，任何事情都好，只要你想做就去做，哪怕是甚麼時候開始，只要願意開始，就不會太慢。他以自身經歷作例子，「回想返自己以前嘅決定，例如參加《造星》、減肥，其實都係自己當刻好想去做嘅嘢，然後真係去做嘅時候，佢就會俾到一個相應嘅因與果俾你。」所以《CHANGE》就是想叫大家勇敢地去瘋、去狂。

難打開心房

問到Mike最想「change」甚麼，他坦言是自己性格，「我最想change嘅就係比較I 嘅性格。工作或好多場合上，會令到身邊嘅人好難去了解更多、更深入嘅自己，我亦係一個唔容易打開心房嘅人。」所以Mike 希望可以改善，以更好地表達自己的感受。

MV兩大趣事

至於拍MV難忘事，Mike大爆兩件趣事，第一件關於選角，「導演同我講，MV選男主角最緊要就係個髮型似我，佢casting咗好多人，最終係根據個髮型，直咗頭髮之後嘅曾比特去挑選。」另一件，是上飛鵝山拍外景，「我哋上飛鵝山拍攝，目標可以追到日落，但沿路上去嘅時候，大家都發覺，『咦！唔係好對路！』因為啲霧越嚟越勁，我哋上到目標位置時，發覺啲霧大到好似仙境咁，睇唔到前面嘅路。」Mike笑說：「有少少似《李屍朝鮮》，然後啲喪屍喺霧入面衝出嚟，哈哈。」