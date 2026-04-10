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娛樂
出版：2026-Apr-10 22:00
更新：2026-Apr-10 22:00

Mischa葉巧琳全新單曲不一樣的「勵志」 MV再由6號Tim Lui夫妻檔執導

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葉巧琳全新單曲《不是那種勵志歌》，以更貼近現實的角度回應情緒狀態。

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勵志歌不一定要強調積極樂觀，Mischa葉巧琳推出2026年首支單曲《不是那種勵志歌》，以更貼近現實的角度回應情緒狀態。歌曲由Vincent Lam、KW朱敏希、Edward Chan合力打造，刻劃出關係中被情緒勒索的無力與消耗。歌中 Mischa唱出當局者最需要的「救贖」，其實是重新感受到痛才能擺脫麻木，真正有勇氣逃離一段有毒關係。

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葉巧琳推出2026年首支單曲《不是那種勵志歌》，MV再由6號與Tim Lui夫妻檔執導。

分享對老公的「小手段」

相隔近一年再推出新歌，Mischa難掩興奮之情。她分享最打動她的一句歌詞是「逃離也算勵志」，解釋自己性格偏強硬並笑言：「我唔會被情緒勒索到，所以會快啲走！」談到現實中的相處，Mischa坦言有時也會對老公使出小手段，自己也時不時會「勒索」老公，更即場示範「先扮慘再提出要求」，配合撒嬌哄對方就範，大方展現甜蜜而率性的夫妻日常。

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MV邀來曾於舞台劇《一束光》合作的女舞蹈員張景喻出演，男主角則是來自台灣的舞者Tim。

以舞蹈隱喻情感糾結

MV沿用《小傷疤》的合作班底，由6號與Tim Lui夫妻檔再度聯手執導，而 Mischa則十分欣賞兩位導演對情緒的拿捏與張力的堆疊。MV以舞蹈作為隱喻，透過絲帶與肢體動作呈現關係中的拉扯與窒息感。Mischa探班時先觀看到特別編排的舞步，Mischa情緒即時被觸動，更激動到「踢晒腳」，捕捉到她最真實的反應與共鳴。

MV亦邀來曾於舞台劇《一束光》合作的女舞蹈員張景喻出演，兩人老友重逢即激動相擁、喋喋不休，而男主角則由來自台灣的舞者Tim，Mischa不但大讚對方舞姿出眾，身形健碩，更開玩笑「篤」了他的腹肌一下，引來全場尖叫。

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6號Tim Lui耍花槍

一向以甜蜜形象示人的導演夫妻6號與Tim Lui，今次拍攝圍繞有毒關係的MV 亦被問到誰比較「控制狂」。Tim Lui最終心虛承認，6號則打趣回應：「佢好似《Friends》入面嘅Monica，控制慾好強㗎！」Tim即時反擊笑說：「你唔好嬲住先啦！」氣氛既搞笑又溫馨。Tim笑指自己對細節要求較高，而6號則是「脫韁野馬」，所以要給予好清晰的指示。6號亦大方認同：「佢成日話我有一秒整亂晒所有嘢嘅能力，所以佢呢個控制慾都係有存在價值。」兩人互相吐槽又默契十足，生活上互補不足，果然是圈中模範夫妻！

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