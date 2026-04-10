三一無能合｜岑珈其攰到走音獲小龍窩心買喉糖 何洛瑤Sica獲讚「教科書級」演出

凌文龍、麥沛東、岑珈其和何洛瑤(Sica)合演的爆笑舞台喜劇《三一萬能合》，今天（4月10日）與兩位導演朱柏謙、張志敏齊集拜神，祈求晚上的首場演出順利。凌文龍透露，劇中他與麥沛東、岑珈其將各自的特質融合，塑造出最完美的角色。舞台劇自公開售票以來反應踴躍，演期由原定的4月10日至17日延長至4月25日，總共演出15場，假灣仔藝術中心壽臣劇院舉行，門票現已於「撲飛 POPTICKET」發售。

在ViuTV劇集《IT狗》系列合作的凌文龍與岑珈其，默契十足，更成為好友。岑珈其笑言，當凌文龍提出合演舞台劇時，自己立刻答應，並希望向對方學習，形容他是「舞台劇大師」。岑珈其自言在排練時感受滿滿的愛，「有次排練，我攰到破音，第二日明明開早，小龍特登買喉糖，又教我點保養把聲。」小龍指大家都很坦白分享傷痛。

女主角Sica則直言：「能與三位經驗豐富的演員合作是難得機會，擺明要偷師。即使不在綵排，也會主動請教演出技巧。」凌文龍大讚：「Sica天生具備演員特質，能一人分飾三角，變化極大。」麥沛東則形容Sica的演出「教科書級」，造型亮眼，並自嘲：「反而我最肉酸」。談到演出挑戰，凌文龍坦言：「有時難以完全符合導演要求，需要不斷磨合，但能與一班好兄弟並肩演出，感受到滿滿的支持與情誼。」