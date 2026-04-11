中年好聲音專訪｜涂家堯由觀眾變歌手 誓要在樂壇留一小位置

《中年好聲音》令周吉佩、古淖文、張與辰的歌手生涯帶來突破，同時節目亦提供了機會讓不少人實現歌手的夢想。不過，能夠在比賽之後獨當一面，有自己歌曲的歌手卻沒有好幾個。首季參加的涂家堯是《中聲》的奇芭，在沒簽合約之下，打入十強，之後更獲得不少登台、商演機會，更獲邀出任 VSING 全球宣傳大使。來到今年更推出自己首支處男作品《消散的溫度》，籌備到面世足足兩年多，連家堯也沒想過，自己由昔日坐在電視機前的觀眾，躍身成為歌手，受大眾注目，甚至擁有歌迷會、自己作品。「歌手」成了家堯另一身份，他又是怎樣看這個身份呢？

我是歌手？ 涂家堯一直反思歌手身份是甚麼回事，他認為不能單是參加完比賽，便可以叫歌手。他說：「我有諗完咗比賽我要做啲乜嘢，唔係就咁完咗就話係歌手。既然行得入呢行，我就想要得到咩認同，希望喺呢一個範疇入面得到咩嘅認同，希望可以喺主流嘅樂壇讓大家認識到我。」由於《中聲》參賽者大部份都是翻唱別人的曲目，外間會認定他們是翻唱歌手，家堯說：「我絕對認同，唔止我，其他參賽者出嚟都避唔開呢個諗法！」他直言今次推出歌曲，不但希望大家關注情緒病，亦是借機會告訴大家知涂家堯是可以成為主流歌手的一員。「我可以做首歌講自己，但只會係呢一刻鍾意我嘅人去聽，會覺得我唱得好好。我係想做個題材俾人去聽，唔好淨係做俾自己聽，所以我希望令人認識到涂家堯唔止係一個中年、嚟自翻唱比賽嘅歌手，唔係淨係識翻唱，而係有首有衝擊力嘅歌。我係好想話俾大家知，我哋唔係大家所諗嘅翻唱形象同能力。」

媽咪催參賽 隨著《消散的溫度》的面世，亦令家堯真真正正自覺是歌手，對歌手身份產生認同。他說：「因為我係全素人，對娛樂圈係零認識，識得嘅人都係5隻手指識得晒。要學習嘅嘢太多，娛樂圈係另一個世界，我唔止要唱歌要好啲，不論生活習慣、形象、談吐、交際都同以前唔一樣，就連做運動都係工作一部份。好唔一樣個世界，係好攰，但好開心！」 家堯由觀眾變參賽者、再變成歌，他坦言自己以及身邊人從沒有想過會變成這樣。他表示昔日自己在電視前評頭品足，常批發別人唱得不好，沒想過自己會變成被人評論的一個。「當我接觸咗呢個比賽之後，發覺自己原來都可以做呢一行喎！（當初邊個叫你參賽？）係媽咪，其實我都無話參加，佢每日都有問我報咗名未，已經認定咗我會去。我相信佢由細睇住我大，應該係知我可唔可以，而唔係話你去搏下啦呢個心態。甚至我識得嘅歌手，都有叫我去參加啦，我相信一定有佢哋原因。我好記得有個朋友話『你有冇諗過只會做一屆？你會唔會後悔先？』點知依家嚟到第四屆！哈！」他坦言當初報名可能是一個好蠢、好大膽決定，來到現在自己也是可能繼續好蠢又大膽去花更加時間、資源、精神做一首歌，去證明自己是可以。

歌曲來自真人真事 然而，成名的背後，也換來自己的背景會被曝光，無論是家事、感情事也成為大家茶餘飯後的話題，家堯坦言「預咗」，但這些都不影響自己對音樂的熱誠。經過3年多的磨練，他相信作品一定不會令人失望，亦希望大家能夠多關注精神健康。問到他何曾為自己的娛樂生涯感到疑惑，或陷入死胡同，他坦言自己只能說有多想、有多喜愛做這一行，至於是否適合這一行，要交由大家去定奪。 《消散的溫度》是家堯的首支作品，因為歌曲的內容是來自真人真事，身邊有朋友抑鬱症離世，盼《消散的溫度》令人多關注情緒問題。他坦言在歌詞上自己很執著，「我同填詞人吳蓓雅將成個故仔講出嚟，份詞來來回回好幾次，再搵埋陳學聖先完成得到！我覺得唔止歌曲melody緊要，仲有歌詞都好重要。」作為一個素人，家堯製作這首歌曲時，遇到不少「啱啱遇上剛剛」，如資深音樂人葉澍暉在他參加比賽時，已透過中間人向他表示有首很適合他的歌，填詞又與上《中聲2》參賽者及韋綺姍為他穿針引線，甚至MV導演也是丁文俊介紹，可說是獲幸運之神眷顧。

唔做一曲歌手 家堯無論是在同期當中，甚至這個比賽歷屆參者來說，發展全是不錯的一位。由於沒有簽無綫，他幕前演出機會是零，但當在商演上，觀眾聽完之後給予的讚許，自己付出的努力獲得認同，這份滿足感是前所未有。他承認運氣一定有，但同時也不忘前輩常說機會是留給有準備的人，「一定有運氣，但我唔覺得自己個命途係比其他人好，好多嘢都係要睇你識唔識得捉緊個機會。既然我無簽約，所以我每次都好珍惜每個表演機會，每一個機會都係話俾人知我嘅優點，我係有能力令人留低聽我唱歌。就算大家當刻未必知我係方個，但未來一定有機會俾人知。」他透露手上有不少demo在手，合唱歌亦已錄好，跟張佳添、伍仲衡向各有合作，他直認自己有全盤打算，並不只是出完一首歌就算，「自己會好易滿足，出完首歌會覺得自己好好，但要人哋覺得好先有用，我係希望自己喺呢個樂壇小小位置。」