楊思琦陳年訪問再翻hit 當年數李泳漢不是爆大孖險打到泳豪手斷

李家鼎（鼎爺）的前妻施明上月不幸病逝，享年76歲。施明的喪禮將於4月22日於大圍寶福紀念館設靈，喪禮由大孖李泳漢全程打點，他多次向傳媒表示不想細佬泳豪太太Agnes到場，鼎爺則希望可以一家人齊齊整整送別施明，著泳漢「唔好搞咁多嘢！」更稱泳豪並不是沒有邀請施明，反而是施明想出席婚禮卻被阻，同時鼎爺也指泳漢的性格暴躁，全屋都怕他。巧合的是，曾跟李泳漢做過短暫鄰居的前康宏環球主席王利民早前發文就揭李泳漢冷漠，家中卻頻頻傳出清晰、異常激烈的男女爭吵聲，需透過管理處處理。

網民找來楊思琦當年跟李泳豪分手後的訪問，內容提到李家家庭關係惡劣、李泳豪將所有工資上繳家用但母親仍嫌不夠、李泳漢曾出手打弟弟等內容，並指當年分手是跟李家有關。這段訪問印證了泳漢脾氣差，王利民所說並非加鹽加醋。

楊思琦2011年突然單方面宣布與拍拖9年的李泳豪分手，事後思琦在訪問上聲淚俱下指李泳豪一家早於兩、三個月前已得悉他們分手一事。鼎爺非常勞氣，更表示如果自己一早知就「仆街死」，而哥哥李泳漢亦接連在多個訪問力數思琦不是，當時思琦曾指泳豪跟施明、泳漢關係惡劣，當見到李家上下一致槍口對她時，思琦說：「平時佢阿哥對細佬都唔瞅唔睬，我真係唔明白而家佢哋點解可以咁團結，但我會戥佢開心，希望可以維持到永遠。」

楊思琦當年提到分手導火線是跟李家的關係有關，她與泳豪拍拖時，入住對方九龍塘豪宅，亦即是現時泳漢獨佔的大宅，與施明、李泳漢同住。她表示曾嘗試融入這個家庭，但結果是打招呼都被視如空氣，經常唔瞅唔睬，就連她的東西也是被人亂掉一通，完全不受尊重。楊思琦又提到李泳豪的收入全都要上繳：「豪仔做所有事都會話佢唔啱，就算佢攞晒成副人工幫補屋企，佢媽咪都話唔夠，唔夠用他就要簽卡，但係佢哥哥唔做嘢，仲會推卸責任。」

思琦當年又提到周圍鄰居都知他們成日鬧交，「喺屋企真係幾日一小嗌，幾日又一大嗌」，自己也試過去勸交，但遭泳漢批評不關她事，更指泳漢曾出手打泳豪，「打到佢隻手幾乎斷」。當年李泳漢不停為細佬出頭，相反泳豪未為分手一事多發一言。當時李泳豪又是表示自己手持證據，痛批思琦是「披著羊皮的狼」，並列舉多項罪狀抹黑對方，包括指她要求婚宴擺一百圍、將李泳豪當作傭人使喚，甚至指她因一頓牛扒大發雷霆，以及半夜偷藏生果並對施明發晦氣爆粗。