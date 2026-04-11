盧廣仲紅館個唱開鑼化身「傷心調酒師」 唱方大同組曲致敬故友

盧廣仲全新主題演唱會《HeartBreakFast 傷心早餐店》昨晚(10日)於紅館開鑼，盧廣仲為一連三場香港個唱化身「傷心調酒師」，把去年推出的火爆新專輯《HeartBreakFast 傷心早餐店》帶到香港。他今次更放下結他，單純以音樂、歌聲跟樂迷溝通，更特別將方大同的歌曲編成組曲，向故友致敬。 師弟呂允揹結他暖場 紅館首場演出，盧廣仲師弟，千禧創作新星呂允以嘉賓身份為師兄的演唱會打頭陣暖場，揹起結他獻唱了《等待你那天》及《擁有晴天》，紥實清澈的歌聲，觀眾報以歡呼聲掌聲給予幸勵。呂允亦向香港觀眾以廣東話打招呼：「大家好，我係呂允！」他感謝師兄廣仲及公司讓他有機會在這裡分享兩首歌給比大家聽。

盧廣仲把去年專輯《HeartBreakFast傷心早餐店》的歌曲毫不保留在紅館上送給樂迷，主打歌《太陽與地球》MV為演唱會揭序幕，之後舞台白布幕出現時鐘，盧廣仲隱約的站在布幕後，送上一曲《一夜一夜一夜》。舞台上的白布幕緩緩升起，大型酒吧舞台出現，讓觀眾如同置身深夜酒館。盧廣仲身穿白恤衫加上黑色長褲，化身音樂特調師唱出《以後》、《輕輕對你說》，將新專輯的歌曲全奉上。 觀眾高呼：我也想喝！ 作為「音樂特調師」，盧廣仲在台上都裝着「調酒」，不少觀眾高呼「我也想喝！」搞笑基因滿滿的他當然沒喝酒，而是拿起水樽喝水。《死在你的胸懷》一曲，盧廣仲跟觀眾互動起來，讓觀眾跟着他和音，並且越唱越高音，觀眾都沒被難倒。

盧廣仲與方大同曾說好50歲前要合作，可惜最終未能實現。今次演唱會他特別將方大同的 《Love song》、《才二十三》、《愛愛愛》、《蘇麗珍》、《好不容易》、《為妳寫的歌》編作組曲，向故友致敬，觀眾齊揮動着燈棒一大合唱，場面感人。

紅館瞬間變大型 Party 《我愛你》一曲這次改編成拉丁版，觀眾全站起來跟着又唱又跳，氣氛high爆。緊接的《早安，晨之美！》，歌迷跟着和唱「對啊對啊」，紅館變成巨型party現場。一連唱了13首歌的盧廣仲終停下來跟大家傾偈，他說：「好久不見，我又回來了！」更以廣東話說：「我好掛住你哋！」他表示唱了很多首看上去很傷心的歌曲，相信大家都有傷心的體驗。但他覺得傷心也可以是養份，傷心的樣子也可以很可愛，看上去很fine。如果表現得難過，代表已在成長路上。他自己傷心時會去健身房，當處理好自己的情緒後便不用再去。

這次演唱會，盧廣仲放下結他，單純以音樂，歌聲跟樂迷溝通。他說：「在香港唱這麼多次，今次是首次不用拿結他，透過這個行為告訴大家要相信自己的潛力是有無限可能。」他記得廿年前第一次來港在廣東道獻唱，當時不抱着結他無法跟大家講話，完全沒有安全感。他又笑言自己的結他被借走了，也沒想到可以不拿結他都可以跟大家講話，所以要相信自己。 《刻在我心底的名字》全場大合唱 來到Encore環節，盧廣仲獻唱了《刻在我心底的名字》，再來全場大合唱。他說：「謝謝大家今天來，感謝每一位！」他跟山頂的觀打招呼，並笑說：「如果你們來台北在街上遇到我，我請你們喝排骨湯。前面的朋友付錢多點，我加多杯紅茶。」台下粉絲依依不捨，叫廣仲將演唱會的歌重頭唱一次，他笑說：「我都想呀！我明天會唱一次的！」他以一曲《太陽與地球》作為呼應，與台上樂手們齊鞠躬謝幕。但觀眾繼續歡呼大叫Encore，盧廣仲再上台二度Encore唱出《Nice to meet you》，更即興將歌詞「天知道我有多愛淡水」改成愛Hong Kong。最後他自彈自唱《大人中》，結束首場紅館演唱會，臨走時跟觀眾道別：「謝謝各位！路上小心！下次見！晚安，Yeah！」頭場吸引忠實粉絲阿正(黃正宜)，跟903拍檔森美和Elsie拉隊捧場。