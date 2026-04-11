小野盧鎮業曾陷低谷銀行只得300蚊 認有結婚打算盼女友廖子妤首封金像影后

破紀錄賀歲片《夜王》令不少配角彈起，當中飾演反派「太子峰」、現年39歲的盧鎮業(小野)，繼兩年前憑《年少日記》首爭金像影帝後再受關注。 2010年畢業於香港城市大學創意媒體學院的小野，從幕後收音及場記做起，繼而成為獨立電影導演。2014年「導而優則演」的他，近日接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，憶述專注做演員後曾墮入近兩年的人生低谷，小野坦言：「最拮据係2015年，有一個月交完租銀行得返三嚿水，好Frustrated。」慶幸最終沒轉行，遇上《叔·叔》這部成名作，更在圈中結識交往多年的女友廖子妤(Fish)。



曾打求職信轉行 近年小野先後憑《叔·叔》、《年少日記》及《虎毒不》三次入圍金像獎，曾兩度爭奪男配角，更一度與梁朝偉等前輩同年角逐影帝。成長於基層家庭的他，2014年獲導演麥曦茵賞識並簽約成為藝人，但在遇上導演楊曜愷的《叔·叔》前，他已心灰意冷、打算轉行：「其實嗰幾年係尷尬，之前做幕後仲有啲收入，但我擺低咗之後，又無幕前工作，人哋見你做演員，無理由叫你攞機拍片，但其實我最需要就係呢啲工作。」



他指當時為了生活做過侍應及教書等散工，亦曾因經濟拮据對未來產生質疑：「2015年最窮時，交完租銀行得返三嚿水，當時我有養兔仔，買埋百六蚊一包兔糧就得返百幾蚊。嗰時接近30歲，出咗嚟好多年又一直無錢俾屋企，係好老尷。」就在他打求職信準備轉行時，巧合地遇上《叔·叔》的試鏡。飾演袁富華的兒子一角，令他首度入圍金像獎。小野形容這是與自己「續約」，他稱：「係續自己心願嘅約。《叔·叔》嗰年好得意，同時接到祝紫嫣微電影《林同學退學了》，係演一個誘姦學生的老師。兩個差異好大嘅角色，令我搵到做演員嘅樂趣。」

談女友內裡有趣 留下來除了令小野遇上多部代表作，亦令他與廖子妤正式展開情緣。小野澄清兩人並非於2018年合作《中英街1號》時重遇擦出愛火，而是緣起於2019年共同主持金像獎：「之前拍電影真係唔熟，係主持金像獎之後先叫識，展開咗某啲深入對話再認識。」他坦言被女友性格吸引：「佢俾我最深印象係外表傻更更，但入面有好多有趣嘅想法。我哋兩個對外都係唔太講嘢嘅人，但得返兩個人相處時，就有種拋接感覺，知對方諗乜，唔會Dead air。大家口味好接近，好易搵到樂趣。」



Fish於2022年已獲金像獎最佳女配角，今年更是影后大熱，對於女友成功比他快，小野由衷佩服：「佢話自己幸運，但我睇到佢係咬緊牙關演好每部戲。老實講，佢2012年隻身由大馬嚟香港發展真係好唔簡單，比著我都無呢份勇氣。每次金像獎入到五強已經好開心，《年少日記》嗰年同屆競爭者係梁朝偉、黃子華、林保怡同大鵬喎，係與有榮焉。」至於拍拖近7年有沒有結婚大計，小野表示兩人曾討論過，但他目前更在意自己是否有足夠的經濟能力。小野指目前最渴望的，是女友能憑《像我這樣的愛情》首度封后。