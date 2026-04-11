張敬軒unfollow大量圈中人 IG取消關注同門阿Sa容祖兒

來自廣州的男歌手張敬軒，今日爆出主動提出參與任保安局正向項目導師，他接受《文匯報》專訪時提到，最近成為保安局「正向引導」項目導師，並表示知悉該「正向引導項目」後深受感動，透過公司向保安局表達參與意願，保安局表示歡迎，他將在本月內擔任分享嘉賓，亦計劃上半年內親身帶領項目參加者到內地交流訪問。

fan club 消失追蹤名單

消息一出即引起各界關注，同時有網民發現，在專訪刊出前，張敬軒的IG竟取消關注多位圈中藝人好友及行內人，包括王菀之、Ian陳卓賢、Wyman黃偉文、林家謙、Tyson Yoshi及Serrini等，就連共事多年的英皇同事容祖兒、關智斌、Twins、古巨基、霍汶希(Mani)亦消失追蹤名單之上，甚至連張敬軒的fan club hcfc亦被unfollow。不過，張敬軒仍有追蹤Do姐鄭裕玲、趙學而、練美娟、楊詩敏、MIRROR成員Edan、Lokman及ERROR的何啟華等藝人。

張敬軒在今次訪問中回憶當年，形容年輕時「言行比較衝動」、「對過去年少無知的言行感懊悔」，又指當年被社會氣氛衝昏頭腦，過去一些言論和作品的演繹方式不當，令人質疑他心繫國家和香港的情懷和態度，他就此真誠致歉。