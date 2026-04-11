穿PRADA的惡魔2｜亞洲巡迴壓軸到上海 安妮夏菲維被內地粉絲搞到眼濕濕

《穿PRADA的惡魔2》(The Devil Wears Prada 2)亞洲巡迴宣傳壓軸一站，梅麗史翠普(Meryl Streep)與安妮夏菲維(Anne Hathaway)昨日(10日)下午飛抵上海，晚上即換上全新造型，出席在上海前灘太古里舉行的盛大粉絲見面會與紅地毯盛會。戶外會場有一整條長樓梯都布置成紅色，兩旁以紅花砌成花牆，配合電影主題的紅色高踭鞋，極盡華麗。中國女星周也、滑雪冬奧運動員谷愛凌、名模雎曉雯及賀聰都有盛裝到場。

安妮用中文答謝大家 率先出場的安妮夏菲維，穿上由中國設計師Susan Fang設計的輕盈仙女傘裙，配搭招牌齊瀏海長髮，腳踏水晶鞋登場。安妮直言，選擇這條裙是因為能在20年後再次與梅麗史翠普合作《穿PRADA的惡魔2》，對她而言就如奇蹟一樣，因此特意挑選這套充滿夢幻感的造型，紀念這個重要時刻。

當她見到現場大批中國粉絲不斷叫她的名字，安妮即被大家的熱情感動得眼泛淚光。她更用中文向大家打招呼說「你好」，並提到由她初出道的作品《走佬俏公主》(The Princess Diaries)開始，中國影迷已一直對她非常支持，令她無限感激，並用中文說「謝謝」，答謝大家。

梅姨挑戰 64 小時試妝 梅麗史翠普則以一身Saint Laurent 藍色風衣搭配墨鏡壓軸亮相，胸前則佩戴了Cindy Chao設計的藝術珠寶作品，邊跳舞邊走上台，氣場十足。梅麗史翠普對上一次來上海，已經是2004年出席上海國際電影節擔任評審，她指自己多年未有來上海，發現上海完全變了樣，感覺很神奇。

安妮夏菲維和梅麗史翠普其後走入戲院，與一眾觀眾分享拍攝《穿PRADA的惡魔2》時最難忘的幕後經歷。安妮說：「拍攝的首幾天就與史丹利杜茨(Stanley Tucci)有幾場戲是在街上走入大廈那樣，那種感覺就像很久之前學會了一隻舞，多年後自然又會找到了熟悉的感覺，根本不用去想。」梅麗史翠普聽後笑言自己反而難以忘記這場戲：「因為我已經很久沒有穿這麼高的高踭鞋，還要在那個廣場來回走三、四十次，再上車。」她亦透露，單是試造型已花上64小時，但一直未能找到最適合該場戲的鞋款，需要不斷更換測試效果，而現場有大批觀眾圍觀拍攝，令她感到相當驚訝。