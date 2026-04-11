Jayden之亂｜Mami鬧鬧啦！李嘉欣同囝囝躺著也中槍

「Jayden之亂」在Threads瘋狂洗版，「Jayden/Jayden媽」成為網民熱烈討論對象。事緣有兩名KOL兩名KOL Matthew（matthewpwj_）及Janice（janicewanwan）在社交平發布了數段影片。影片中二人模仿及諷刺部分港媽中英夾雜的說話方式。他們更特別用了時下最多小朋友的英文名，如Jayden、Haliey、Katherine、Adrain、Tiffany、Charlie、Marcus等。由於Jayden、Hailey近乎在每一條片都出現，當中Jayden不是在片頭一開始便出現，便是在影片中出現的次數太多，因而成為了這個網絡迷因的主角。

有網民更留言笑謂「留名Jayden」要比人鬧幾多集，同時影片也令不少網民探討這類中英夾雜的說話方式，是否對小朋友有利。同時也有人出PO貼出李嘉欣一家三口的照片，留言說：「你地班Jayden 嘅mami 睇清楚 ，人地李嘉欣嘅Jayden成190cm咖啦，唔好再話佢唔behave 搞到mami angry 啦！我真係恭喜你呀，Jayden！」

除了李嘉欣與許晉亭的囝囝許建彤便是叫Jayden外，圈中有不少藝人的子女也是叫Jayden，如沈卓盈的囝囝、五月天品冠的兒子等。有不少人指自李嘉欣為兒子取名為「Jayden」之後，開始出現「den字輩」的小朋友，但要數到最有影響力應是《衝上雲霄2》，劇中張智霖的名字叫Jayden，之後便出現大量小朋友叫Aiden、Brayden 、Cayden、Eden、Raiden等，時至今時今日仍有很多小朋友的英文名都是「den」字尾。