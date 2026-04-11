Chill Club記者會｜Gin Lee驚訝王雙駿辭任音樂總監 上月曾開會見面 英皇家族騷撞頒獎禮爭取出席

Gin Lee很想出席Chill Club頒獎禮，但與英皇家族騷撞期，仍需努力爭取。(蘇文傑攝)

年度樂壇盛事《CHILL CLUB 推介榜年度推介 25/26》將於5月3日(星期日)假亞洲國際博覽館10號展館舉行。ViuTV今日(11日)於沙田商場舉行記者會，大批歌手包括MIRROR、COLLAR、Gin Lee李幸倪、尹光、馮充謙、許廷鏗、方皓玟、JACE陳凱詠、陳健安等均有出席，4層商場企滿fans，場面墟冚。今屆共頒發16個獎項，Gin Lee李幸倪入圍角逐「年度之歌」和「年度女歌手」獎，她受訪被問到有信心再奪女歌手獎時表示，「如果冧莊就開心喇！我個心係好想嚟，無論有無獎都好想參與。」不過，當日舉行《25+英皇群星演唱會》(家族騷)於啟德主場館舉行，她擔心分身不瑕，正努力爭取，「我由第一屆就出席，CHILL CLUB 又好支持我。」

靠公司同事傳話 Gin Lee表示今日活動結束後，也要為家族騷開會，現正籌備得如火如荼，她形容，「呢件事係十級難，因為牽涉好多組嘅artists，我自己嗰part係上個月開始開會，嚟緊要開始rehersal。」她表示有個人solo和crossover環節，問到可有機會圓夢與師兄謝霆鋒合唱《白夜行》，她不作否應，大賣關子，「同邊個單位合作，都係我嘅心願。」談到王雙駿(Carl叔)辭任音樂總監一聰，Gin Lee表示感愕然，「上個月開會係有同佢見面，有導演同其他單位，坐低一齊開會。發生呢件事未有時間了解好多，但都好驚訝。」不過，其後就透過公司同事傳話，「因為牽涉的藝人好多，有時都要透過同事統一發放，呢個都好正常嘅操作。」問到可有收過Carl叔透過同事轉達的意見時，她指因涉及不同部分又經常更新，故不知發送者是誰，但各部門保持溝通。

未了解張敬軒取消關注藝人原因 至於Carl叔指到歌手各有編曲班底，Gin Lee指亦屬正常事，「今次製作團隊好專業，所以好放心。」她直言感可惜，「所以首先知道呢個消息好驚訝，上次開會仲好開心，好期待令呢件事發生，我唔知中間發生咩事，我仍然會交出120%努力，做好自己嗰part。」她表示有其他團隊補上，對進度影響不大。談到演唱會自公布以來，風波不絕，她直言亦有留意，「由開始到而家都有好多noise，樂觀啲去睇有人留意好過冇。」作為歌手惟有專心做好自己本份。至於張敬軒昨晚unfollow大批圈中友好，同公司的Gin Lee就表示今朝才知悉，未有時間去了解情況。