Chill Club記者會｜孖許廷鏗化身禁毒大使唱《少理阿爸》尹光獲封「早期郭富城」 (有片)

尹光、馮允謙和許廷鏗(Alfred)受訪，尹光自言有聽「追風」的作品，向Jay Fung和Alfred，「如果要你唱我嘅歌，得唔得？」接著即興唱了一小段《少理阿爸》，Alfred自動加入合唱：「我竟然可以咁近聽到live版。」尹光憶述：「以前後生仔響Disco唔唱過唔返屋企！」Alfred自爆：「細個唱K唔唱呢首都唔返屋企！好少喺條街大庭廣眾唱。」尹光續說：「其實呢首歌好正能量，叫啲後生唔好吸毒，有咩唔好，就係話阿仔唔返學唔怪你，但係就唔好成日走去吸啲化學。」Alfred笑言：「你就係早期嘅郭富城囉！」Jay Fung雖不懂跟著唱，但表示父親有聽尹光歌曲，聽得懂歌詞意思，大讚尹光的節奏感強勁。問到可會為尹光作曲，Jay Fung坦言，「詞就未必寫到，(尹光：可以作斯文歌好似《Dear Myself》)所以我作曲就算啦！」

許廷鏗首次生蛇

年逾80的尹光自言對得獎沒信心，留機會予年輕新生代，Alfred亦和應：「我都去到呢個歲數，唔同啲後生仔爭，决返俾MIRROR！」Jay Fung笑言，「我都唔生，同Alfred同年。」至於年度唱作歌手，他坦言，「如果得一個獎(冇冠亞季)，我就無心也信心。」Alfred繼早前傷手傷腳後，日前發現生蛇，他表示：「可能做完手術，食藥比較多，昨日發現生蛇，第一次。」尹光問：「好返未？」Alfred大派定心丸：「唔會傳染，放心。」尹光就順勢宣傳下月開騷，故特別注重健康。Alfred續說：「背脊有少少痛，而家侹伸到側腰，但都控制住。」他半說笑指，雖然手、腳受傷，但總算能唱歌，「其實都好返八九成。」他自爆已開始打pickleball，為稍後的比賽作準備。Jay Fung就自爆沒打過pickelball，連本身熱愛的籃球也少打：「我開始老，連經理人都叫我唔好打，驚我碰撞或整親手親，因為我一大波就唔記得錫身。」