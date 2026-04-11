熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
娛樂
出版：2026-Apr-11 20:30
更新：2026-Apr-11 20:30

Chill Club記者會｜孖許廷鏗化身禁毒大使唱《少理阿爸》尹光獲封「早期郭富城」 (有片)

分享：
WhatsApp Image 2026 04 11 at 4.28.39 PM

尹光、Alfred和Jay Fung出席Chill Club記者會，爆笑受訪。(蘇文傑攝)

adblk4

年度樂壇盛事《CHILL CLUB 推介榜年度推介 25/26》將於5月3日(星期日)假亞洲國際博覽館10號展館舉行。ViuTV今日(11日)於沙田商場舉行記者會，尹光、馮允謙和許廷鏗(Alfred)齊齊入圍角逐男歌手獎，一眾入圍歌手以抽波波形式獲分配不同的拉票時間，惟抽白波者沒機會拉票。Billy Choi就與尹光共享拉票時間，並宣傳合唱新歌《你阿爸的無常宇宙》。尹光就將手中的黃波轉交原抽得白波的Alfred，Alfred在台上分享近日「生蛇」，與尹光齊呼籲大家保持身體健康，非常有愛。

adblk5

WhatsApp Image 2026 04 11 at 4.28.39 PM (1) WhatsApp Image 2026 04 11 at 4.28.34 PM (1) WhatsApp Image 2026 04 11 at 4.28.08 PM WhatsApp Image 2026 04 11 at 4.28.27 PM WhatsApp Image 2026 04 11 at 4.28.19 PM (1)

尹光、馮允謙和許廷鏗(Alfred)受訪，尹光自言有聽「追風」的作品，向Jay Fung和Alfred，「如果要你唱我嘅歌，得唔得？」接著即興唱了一小段《少理阿爸》，Alfred自動加入合唱：「我竟然可以咁近聽到live版。」尹光憶述：「以前後生仔響Disco唔唱過唔返屋企！」Alfred自爆：「細個唱K唔唱呢首都唔返屋企！好少喺條街大庭廣眾唱。」尹光續說：「其實呢首歌好正能量，叫啲後生唔好吸毒，有咩唔好，就係話阿仔唔返學唔怪你，但係就唔好成日走去吸啲化學。」Alfred笑言：「你就係早期嘅郭富城囉！」Jay Fung雖不懂跟著唱，但表示父親有聽尹光歌曲，聽得懂歌詞意思，大讚尹光的節奏感強勁。問到可會為尹光作曲，Jay Fung坦言，「詞就未必寫到，(尹光：可以作斯文歌好似《Dear Myself》)所以我作曲就算啦！」

adblk6

WhatsApp Image 2026 04 11 at 4.28.26 PM (1) WhatsApp Image 2026 04 11 at 4.28.26 PM

許廷鏗首次生蛇

年逾80的尹光自言對得獎沒信心，留機會予年輕新生代，Alfred亦和應：「我都去到呢個歲數，唔同啲後生仔爭，决返俾MIRROR！」Jay Fung笑言，「我都唔生，同Alfred同年。」至於年度唱作歌手，他坦言，「如果得一個獎(冇冠亞季)，我就無心也信心。」Alfred繼早前傷手傷腳後，日前發現生蛇，他表示：「可能做完手術，食藥比較多，昨日發現生蛇，第一次。」尹光問：「好返未？」Alfred大派定心丸：「唔會傳染，放心。」尹光就順勢宣傳下月開騷，故特別注重健康。Alfred續說：「背脊有少少痛，而家侹伸到側腰，但都控制住。」他半說笑指，雖然手、腳受傷，但總算能唱歌，「其實都好返八九成。」他自爆已開始打pickleball，為稍後的比賽作準備。Jay Fung就自爆沒打過pickelball，連本身熱愛的籃球也少打：「我開始老，連經理人都叫我唔好打，驚我碰撞或整親手親，因為我一大波就唔記得錫身。」

adblk7

ADVERTISEMENT

請你去迪士尼樂園玩！登記攞飛！

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務