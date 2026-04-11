正義女神｜蔣祖曼為人好勢利？與周嘉洛譜出姊弟戀

蔣祖曼、周嘉洛等一眾《正義女神》演員今日（11日）到觀塘出席宣傳活動，周嘉洛與丘梓謙被迫食下加料三文治，大會亦宣布劇首集跨平台總收視錄得23.2點，有149萬觀眾捧場，暫列2026年翡翠台劇集收視之冠。適逢導演鍾澍佳生日，大家準備了蛋糕及禮物，並由譚耀文帶領眾人大唱生日歌。

周嘉洛指Joman「勢利」 蔣祖曼與周嘉洛在戲中演姊弟，惟不少網民認為他們在戲中的表現更似情侶，甚至已經為他們構思好二人原來沒有血緣關係的故事。問到二人會否考慮下次做情侶，周嘉洛二話不說便表示好：「絕對可以！非常期待！」蔣祖曼續表示「我接受到，係唔知佢得唔得，佢得我就得！」嘉洛續說：「我自己同家姐Joman對戲嘅時候，個感覺都係好強烈嘅，係愛啊！佢好戲啊，我鍾意同啲好戲嘅人一齊，如果我係感情線嘅話就一定會學到啲嘢！佢做戲好『勢利』！佢係好『勢利』！」在旁的Joman哭笑不得，並矯正他的發音應是「細膩」。

Joman表示很喜歡跟嘉洛做對手戲，「我喺佢身上面學咗好多嘢，佢個人係好輕鬆㗎，唔會好緊張，相反我就係好緊張㗎，我喺佢身上學到唔好太過在意人哋點樣諗，希望可以學到佢少少。」

認似情侶感覺 二人表示看劇本時也覺得這對姊弟有別一般姊弟，嘉洛說：「我哋都有聽過呢個感覺，因為睇劇本已經覺得佢哋有少少似情侶feel ！我哋都冇刻意去驗啲乜嘢，都係跟返劇本，唔覺意有呢種感覺囉！因為都係男人大個咗要照顧自己家姐，就好似男朋友要發憤圖強照顧女朋友咁！」Joman就指嘉洛在戲中的表現甚有霸氣總栽的感覺。

送靈芝俾戴祖儀有私心 Joman與嘉洛早前送上靈芝盆栽為演音樂劇的戴祖儀打氣，問到為何會挑選這樣東西給她時，Joman表示源於二人拍《正義女神》一齊同房的經歷。她說：「佢嗰陣時為咗令間房呢多啲生氣，就買咗兩棵植物返嚟，我哋就改咗個名叫做發財樹，因為我哋又真係之後有job喎！嗰個植物係有個綠色波波上面有植物，我哋好憎而重之咁照顧！咁嗰下見到呢個靈芝盆栽，就諗起嗰一棵植物。」嘉洛續指原本看了另一棵更高大的盆栽，「嗰下係Joman覺得棵嘢合眼緣⋯⋯」沒料到再爆出Joman諗住戴祖儀不要，她便可以帶回家！