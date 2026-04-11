蘇皓兒體驗男女混合雙人體能挑戰賽 與蔡寶欣李君妍組隊挑戰體能極限

在教練團陪同下，蘇皓兒、蔡寶欣和李君妍即時發揮極致體能，於SkiErg(滑雪機)、Burpee Broad Jumps(波比跳跳遠)、Rowing (划船機)、 Farmers Carry(農夫走路)、 Sandbag Lunges(沙袋弓箭步)和Wall Balls(藥球上擲)等6項標誌性體能關卡上比拼，在比賽結束後，三位星級嘉賓大呼玩得非常過癮，紛紛嚷着要玩多一Round。活動上，吸引了大批健身愛好者到場為蘇皓兒、蔡寶欣和李君打氣，場面熱鬧，更有粉絲帶同專業相機拍下她們三人運動時的動感一刻。

蘇皓兒表示：「我平時工作時間不固定，健身中心24小時開放，地點又方便對我嚟講好重要，隨時都可以去訓練。今日玩HYROX最辛苦係Wall Balls，但同教練一齊完成好有成功感。」蔡寶欣則說：「作為運動愛好者，我覺得HYROX 好有挑戰性，尤其係滑雪機同划艇機要好好控制節奏。」李君妍則笑言：「我平時都有做開運動，但 HYROX嘅節奏真係好快，考驗體能同意志。」