正義女神｜譚耀文劇集電影兩邊走自認30年一遇 讚樂珈嘉演得好

譚耀文與樂珈嘉在《正義女神》扮演父女，樂珈嘉不但捲入欺凌案，稍後更在結局篇成為殺人疑犯，戲份頗重。二人出席宣傳時透露兩父女也有參與拍攝番外篇，但取景的位置是內地，他表示重回拍攝現場非常懷念，坦言回憶滿滿。近日譚耀文忙於宣傳電影《我們不是什麼》，現在又要宣傳《正義女神》還要拍番外篇，他笑言是百年一遇，「應該係30年一遇，因為對上一次出現又係劇集、電影宣傳差唔多係30年前。」看回記錄，譚耀文在97、98年有多部電視劇播出，包括《壹號皇庭V》、《刑事偵緝檔案III》、《聊齋（貳）》，當時他又要為《野獸刑警》、《大丈夫》等宣傳。他說：「嗰次成績都幾好！今次都係呀！《正義女神》都有好成績！」

譚耀文與樂珈嘉首次合作，他表示對方表現不錯，更爆對方是喊包一名！珈嘉說：「因為我真係好感性！因為爸B同埋媽咪係好好嘅前輩，佢哋教咗我好多嘢，我真係好似佢哋個女咁樣，所以好容易入到戲，所以做好多嘢都好舒服！」問到他們是如何培養做家人的感情，譚耀文提到他們在開拍之前要拍攝一些家庭照，在那天才接觸對方，坦言跟佘詩曼在場已覺得她是很合適的人選，大讚佳導選人很準。珈嘉續指試造型時，譚耀文已經和她傾偈，佘詩文亦約她食飯，大家初見面已經感覺好好。

視演員為終生職業

由於樂珈嘉在《正義女神》的演出不像其他少年犯般好評如潮，譚耀文認為珈嘉在演戲上仍是比較新手，走位上會有猶豫，但情感是交到貨。他說：「好開心可以同佢合作，佢真係好乖，一嚟大家都好有父女感覺！我知佢好想做好演員嘅，佢話演員係佢嘅生命。」珈嘉聞言說：「我覺得每個人嚟到世上都會有原因，演員就係我嘅使命，所以我就好想成為一個好好嘅演員！」

提到譚耀文在電視及電影都予人不同感覺，他開心能給予大家新鮮感，珈嘉表示今次合作完畢後，自己也有看對方的舊作。談到網民也有翻看他的舊作，覺得他演江湖人物不錯，他笑言暫不會為少部分網民意見考慮接相關角色。