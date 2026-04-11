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娛樂
出版：2026-Apr-11 23:50
更新：2026-Apr-11 23:50

Chill Club記者會｜Fans影相閃燈不停惹眾怒 掁到眾星用手遮眼

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Chill Club記者會上，有fans以閃光燈拍照，全程閃不停，MIRROR成員齊齊以手遮檔。(網上圖片)

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ViuTV音樂頒獎禮《CHILL CLUB 推介榜年度推介 25/26》將於5月3日(星期日)假亞洲國際博覽館10號展館舉行。今日(11日)大批歌手齊集沙田出席記者會，吸引各路fans撐場，迫爆4層商場，場面墟冚。不少fans都會出動長鏡頭拍照，捕捉偶像一舉一動，並會舉燈牌搏偶像望一眼，獲得飯撒福利。

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網民鬧爆

今日記者會為時個半小時，商場上層有數位男fans，拍照時狂落閃光燈，不足一盞閃燈閃過不停，強度十足。由於全程閃爆，令樓下的歌手和fans眼睛大感不適。有網民就拍低片段放上Threads，見該批fans舉著女團IDG bubles成員Anesa(柯家鑾)的燈牌，片段瞬間被廣傳，紛紛留言鬧爆，「佢哋唔落閃光燈唔識影相？台下歌手全部硬食，好彩佢哋帶晒燈牌俾人知道係追咩星」、「睇live原來係呢幾條粉餅，唔用問係基本禮貌啦」、「見坐喺度artist不停用手遮擋，俾啲閃光爆閃到唔舒服，希望大家可以顧及吓artists們眼睛嘅健康。盡量避免用閃光燈。」、「我哋大叫佢好用閃光燈佢哋又聽唔到，晒手同佢講又睇唔到，真係差啲俾佢閃盲。」

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其實記者會場地光線充足，亦不見有其他fans用閃燈。另外，有fans在Threads分享「Chill Club記者會，反擊閃光燈事件薄」片段，片中見MIRROR成員陳卓賢(Ian)、邱傲然(Tiger)、王智德(Alton)和AK江𤒹生，疑因閃光燈太掁眼，紛紛用手遮眼，寫道：「好實唔建議開閃光燈……你真係鍾意你粒星，會傷害佢嗎？望咗一陣已經好唔舒服，好難想像次次要俾人咁閃法。」不過似乎該批fans只留意到自己偶像，未有擦眼其他歌手或fans的反應。

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