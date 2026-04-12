CHILL CLUB記者會｜姜濤為不適早走致歉 Lokman抱恙缺席 AK指公司聽意見改進見面會安排

MIRROR出席CHILL CLUB記者會，Lokman抱恙缺席，姜濤不適早走，10位成員留下受訪。(蘇文傑攝)

MIRROR昨日現身沙田出席CHILL CLUB記者會，隊長Lokman楊樂文抱恙缺席，姜濤則在記者會結束後，因身體不適提早離場，他事後在IG限時動態道歉「不好意思各位，身體有點不舒服要先離開，非常抱歉。」並報平安「不用擔心，今天會好好休息，大家辛苦了。」問到對獎項的信心時，副隊長AK江𤒹生直言：「因為上年MIRROR出嘅作品唔係好多，上年隊員都各自忙其他，所以保持觀望態度面對頒獎禮，有出席同有表演已經好開心，希望今年出多啲音樂作品，同埋年底有演唱會，希望下年CHILL CLUB頒獎禮有多啲冠軍歌同大家見面。」Jeremy就透露今年首支團歌將於4月27日推出，與新班底合作的跳唱歌，「跳得好勁，比較新鮮啲，希望大家可以接受。」

AK自言路過冇威脅 MIRROR入圍年度組合，AK、姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)、呂爵安(Edan)、陳卓賢(Ian)、李駿傑(Jeremy)、邱士縉(Stanley)共8名成員入圍角逐「年度男歌手」，Ian和Edan亦入圍「年度創作歌手」。記者會上，各出席單位分組上台，透過抽顏色波獲0秒至30秒的拉票時間，MIRROR抽到黃波(20秒)，跟抽到白波(0秒)的師妹COLLAR。獲10秒拉票的Jeremy就劇透新團歌，獲20秒的AK就笑言：「我冇乜威脅㗎！我路過㗎咋！」並善用時間為新戲《我們不是什麼》宣傳。他受訪時自言是CHILL CLUB稀客，「我上過CHILL CLUB幾多次，大家有數得計啦！」Ian坦言對創作歌手獎沒信心，「希望大家聽多啲本地音樂，支持多啲本地唔同歌手、單位呀咁樣。本地樂壇好，就好喇！」首次入圍創作人的Edan自言：「只是初哥一個，一切隨緣。」

Edan回應簽唱會安排 談到MIRROR早前舉行簽唱會，只有400位fans入場，簽名時連指定姓定都不准寫，令不少fans在網上表達不滿並向公司投訴，Edan表示，「可能今次嘅安排係咁樣……希望之後有更大場地、更多時間可以同大家見面，滿足到大家。」AK補說：「公司都聽到大家對於最近粉絲見面會嘅意見，我覺得公司聽到就會接納。下次再搞，我相信一定會有啲改進。」

Jerdan回應合體開騷要求 Edan於愚人節推出新歌《左手拖右手》，化身「女爵安」與妹妹「小如豬」姊妹檔拍MV，為爭仔成世仇，問到給妹妹多少酬勞時，他笑言就是可跟男主角Gordon＠ZPOT演對手戲，拖手仔。他大讚Gordon純真可愛，慘被他整蠱，至於整蠱片仍在趕工剪片，將盡快上架。Edan與Anson Lo早前合體於澳門開騷，有不少fans希望能搞香港場，Anson Lo指要視乎主辧方或客戶邀請。談到前晚與Jer擔任浸大歌唱比賽的表演嘉賓Jer大爆他在彩排時才臨時建議合唱《Again!》，Edan就澄清，「其實係花姐建議唱多首，咁我就叫阿Jer一齊玩。我第一次見佢咁大壓力，佢喺化妝間係咁聽我首歌起碼30次，係咁背，但最尾佢都係唔記得嘅！」阿Jer回應說：「其實我上台個人冇咩壓力，但佢5點鐘同我講7點不如一齊合唱嗰首，我『下？』好彩Chorus我都識唱！」對於事後網上有甚大迴響，不少fans都希望「Jerdan」合體開演唱會，Jer亦表示：「唱完都幾開心！(Edan：噚日先覺得開心？)咁好耐冇同你合唱，有機會喺台上再唱。」兩人亦希望未來再有合作的舞台。

Stanley自爆半裸滾地拍《寒戰1994》 陳瑞輝(Frankie)早前完成音樂劇《小男人周記》後，新劇《IT狗2.0》將於本月27日推出，但暫不能劇透。至於劇組推出獎問答熱身賽，Frankie自言答對三分一題目，同樣有份參演的Stanley就戴定頭盔，若然分數高才會出po。談到演卧底的電影《寒戰1994》快將上映，他透露有幾場打戲拍至凌晨，「仲要係冇著衫去打！因為要碌晒地，刮損晒。」他笑言希望沒有被剪走。問到最近拍攝的新劇，有網民稱見到他與坂口健太郎合作，他就表示不便透露。

「德妃」孖「女爵安」battle 王智德(Alton)與梁彥宗(Chris)在旅遊節目《兩條友‧族暴走》，兩人初次拍擋出奇地合拍，內容新鮮又有特色，觀眾反應不俗，Alton 率先表示：「如果佢有part 2，我都會幾有興趣。講定先。」談到兩人到訪布吉族了解五個性別之謎，Alton化身第五性別Bissu(具備男性與女性生、心理特徵)，並穿起傳統服飾，被fans封為「德妃」，問她可會考慮與「女爵安」比拼美艷程度，他略帶猶豫，「美艷？我可以㗎可以㗎！」組合名叫「E勁」或「勁E」。

獲邱禮濤讚有潛質 邱傲然Tiger首個solo con早前圓滿結束，「虎妹」Kelly初登場兄妹檔獻唱，備受網民關注，問到Kelly可會考慮入行，Tiger就表示，「因為佢仲讀緊書，我諗佢有自己諗法。」至於AK曾表示將與Tiger和天衡組「TAT」出歌，AK回應：「搞緊㗎喇！我哋呢啲好似信用卡咁碌住先，先講定，希望公司聽到，加快腳步。」不過，近期AK忙於為《我們不是什麼》謝票宣傳，「好想將套戲推介俾多啲人睇，我知導演擺咗好多心機喺故事同劇本，好想推廣多啲俾人睇，希望多啲人入場支持香港電影。」對於獲導演邱禮濤大讚，指他未來發展不止於此，AK感謝邱導賞識，希望不會辜負期望。Jeremy將於6月首次演出舞台劇，劇目是Frankie曾演過的《大象的告別式》，他表示會注入新元素。

Ian不知被unfollow 最後，問到張敬軒突然取消關注不少圈中好友，Ian亦是其中一位，他自言並不知情：「好似都唔係好關我事﹐又唔係我做。同埋我覺得網絡世界嘅嘢，大家將啲重心focus擺多啲喺現實世界發生嘅嘢。」