正義女神｜高成彬Lydia好有CP感 劉倬昕喺結局嗌到聲沙

劉倬昕與倪嘉雯昨日（11日）一齊出席《正義女神》宣傳，由於倪嘉雯扮演的Lydia被劉倬昕扮演的高成彬殺害，倪嘉雯笑言今次可以活著見「高成彬」，她更在活動上向劉倬昕餵食殺害她的三文治。倪嘉雯表示自己本身對花生過敏，亦不抗拒花生醬，但拍完這套劇之後怕了花生醬。由於她成為《魔音女團》練習生，需要漂染自己的頭髮，形象令人眼前一亮，劉倬昕不停大讚對方變靚，日前回公司也見到她們在練舞，更指公司為保持神秘，特意用黑布遮住。

花生醬CP 雖然倪嘉雯在劇中被劉倬昕殺害，但有網民覺得他們很有CP感，倪嘉雯表示有點意外，因為自己角色是大過高成彬，相信大家喜愛姐姐照顧。劉倬昕稱沒有想過，笑謂高攀不起。她表示自己也覺得「高成彬與Lydia」幾合襯，同時開心大家因為留意劇情，注意到他們相處，笑言倪嘉雯如在女團需要嘉賓助陣，自己可以跟對方上台一齊跳舞，並會製作一大堆三文治給評判。

最後一集超崩潰 有網民將劉倬昕在結局篇於法庭咆哮的片段公開，角色突然轉變令人聯想到她修讀的犯罪心理學，問到是否學以致用，她說：「因為成彬去到嗰個狀態係一直都贏開，冇諗過會自己處身喺呢個狀態，所以佢果下真係崩潰咗。其實嗰日都拍咗成晚，係咁嗌，每一個鏡頭都要真做一次，係咁嗌，好入戲、好崩潰！去到拍煒哥嗰shot，雖然我喺後邊係模糊咗，但係我都係咁嗌！我都好開心大家睇到嗰一集，我拍完嗰一場先拍第24集，即係天雪（樂珈嘉飾）上庭，我把聲係萌晒囉，好奇怪！」