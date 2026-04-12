倪嘉雯漂金髮變Rosé@BLACKPINK 喺《魔音女團》做靚靚擔當

倪嘉雯以一頭金色頭髮出席《正義女神》宣傳，形象令人眼前一亮。她透露因為拍《魔音女團》，其中一個環節是外型大改造，自己從未試過漂染頭髮。她說：「我決定咗去做就會去盡嘅，所以嗰陣時佢哋問我要漂頭，想我有大啲嘅轉變。我成世女都冇漂過頭嘅，都試吓啦，都好開心嚟到大家唔係好認到我，個頭有幾襯我個頭，我覺得好開心，對我嚟講就係一個突破！平時我係乖乖女嚟㗎嘛！」同場的劉倬昕表示回公司見到《魔音女團》在練舞，因為倪嘉雯的造型特別，所以一眼便認出對方。

唱功繼續魔音

她坦言已拍了兩個多星期，由於臨近決賽，所以大家都好緊張，密密練舞，「成班人都練到12點，身體真係不是我的！」問到在《魔音女團》是做甚麼擔當，她說：「我係好想做唱歌擔當嘅，但係我真係唱得太難聽，所以就做最靚嘅擔當。（會唔會試吓唱《正義女神》嘅主題曲？）我有有同佳導講，我依家學有所成，可以試吓俾我唱主題曲，佢就話唔好搞啦！哈哈！」

她自言唱歌不濟，只好在跳舞及外形上多下功夫，「唱歌始終都唔係一朝一夕可以長得好，跳舞我可以不斷努力努力咁去練，就係呢兩方面幫補吓啦！」