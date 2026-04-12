CHILL CLUB記者會｜Ivy與Gao被姜濤捕獲懵然不知 Amy Lo《夜王》角色重見天日：失而復得嘅感覺

COLLAR出席CHILL CLUB記者會。(娛樂組攝)

COLLAR昨日(11日)出席CHILL CLUB記者會，入圍歌手分組上台以抽顏色波決定拉票時間，原本抽到白波沒機會拉票的COLLAR，就獲師兄AK贈黃波拉票。COLLAR受訪時頻呼受寵若驚，雖然MIRROR最後獲補回20秒拉票，但隊長沈貞巧(Gao)亦不忘呼籲fans支持MIRROR。 今年許軼(Day)入圍角逐「年度新人女歌手」，今年候選名單有15位女新人，她指競爭劇烈，心情緊張。邱彥筒(Marf)、陳泳伽(Winka)就入圍角逐「年度女歌手」，Marf謂：「好開心可以同咁多出色嘅女歌手一齊喺候選名單，今日見到好多一齊玩過比賽嘅朋友，陸續出道，戥佢哋開心。」兩人表示最大的對手是自己心魔，Winka補充：「作品最緊要，獎項嗰啲，有就開心，冇都好隨緣。」GAO就表示，只要全隊能上台表演就最開心。

性感打扮 配合《夜王》宣傳？ 今日COLLAR全員打扮性感， 李芯駖笑言配合《夜王》宣傳：「好似水晶咁，長期deep V，所以《夜王》感覺返咗嚟。」問到稍後宣傳加長版，可會示範戲中技倆「用條脷將車厘子打結」時，她笑言好難張開口拍攝打結過程，其間Gao就自爆特殊技能，「我可以喺口將雞翼拆骨，完整吐返出嚟！你哋冇練過咩！」接著眾人七嘴八舌，爆食分享雞翼的技能，問到加會自薦加入《夜王》宣傳系列或拍戲時，她們興奮表示，「呢個係我哋目標，想今年或盡快喺同一作品出現，無論喺電影、劇集或舞台劇。」她們即場建議可拍喪屍廝殺戲。

談到王家晴(Candy)和蘇雅琳(Ivy So)互相cover對方歌曲《直白》和為兩人帶來驚喜《給你一隻大口仔》，隊長Gao自言化身YouTuber拍片為隊友宣傳，並特地於愚人節炮製「Remix」片，更替她們拍新MV《給你一隻直白的大口仔》，巧妙地令「CANVY」對望或同場。Gao與Ivy拍攝期間，更被練跑的姜濤野生捕獲，事後姜濤在Threads分享：「我是遇到了明星嗎？」原來當日還有Day，但全部也沒有認出姜濤。

Amy Lo唱西班牙文歌獲好評 盧慧敏(Amy Lo)亦有份角逐「年度新手女歌手」她表示：「入圍已經係一個肯定，希望可以繼續有新作品推出，繼續拍嘢同出歌。」早前在Complex Con 演唱大獲好評，她指不少粉絲建議她唱西班牙文歌，可惜母親因腳痛而未有入場見證。談到《夜王》將加推導演版，Amy Lo演太子峰的妹妹Ella戲份得以重見天日，她坦言沒想過仍會有加長版，「有種失而復得嘅感覺。」她指角色非善男信女，問到跟Sammi和子華可有對手戲時，她笑問：「講唔講得？暫且係有。」她不排除會出席謝票場，或以彩蛋形式化身Sammi和子華。至於與陳卓賢同場，她指由於不同時段到場，未有機會碰面。